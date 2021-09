Netflix vovió a apostar por un género que le trajó muchas satisfacciones en el pasado: los dibujos animados para adultos. Tras el éxito de Bojack Horseman y Rick&Morty, ahora disponibe en HBO Max, la plataforma de streaming estrenó la semana pasada Q Force, Comando Queer en su traducción al español.

De acuerdo a la sinopsis, es la historia de un superespía gay y su variopinto escuadrón LGBTQ que luchan por demostrar su valor a la agencia que los subestima. La ficción tiene mucha irreverencia y humor negro, por lo que sin dudas será una producción que dará de qué hablar.

De hecho, en Estados Unidos su primer adelanto despertó una serie de críticas en las redes sociales debido a que presentó algunos estereotipos de la comunidad LGBTq. En "teaser" en cuestión duraba 55 segundos y cuando fue publicado en YouTube obtuvo Más no me gusta que me gusta: 9717 contra 166.239.

Incluso uno de sus guionistas, Alanna Train, lo calificó como "horrible", diciendo que no representaba realmente el programa y sus personajes, y agregó que muchos artistas queer trabajaron en él.

De todos modos, tras el percance inicial, la serie se convirtió en un éxito en Estados Unidos luego de su estreno, el pasado 2 de septiembre. Muchos usuarios de Twitter defendieron la producción y explicaron que no sigue el rumbo de lo visto en el tráiler. Por lo que no sería extraño que Netflix la renueva para una segunda temporada.

Por su parte, la crítica especializada no fue tan bondadosa como el público. En Rotten Tomatoes obtuvo un 25% de aprobación y un puntaje de 3.2/10, mientras que en Metacritic se elevó tan solo hasta 45 sobre 100.

¿De qué se trata Q Force?

Q-Force se burla de los típicos grupos de superhéroes que conocemos. Su líder, Steve Maryweather, un súper espía al estilo James Bond, debe luchar contra su propia agencia, la encargada de distribuir las misiones que los subestiman y discriminan, por lo que les asignan tareas menores.

Es así que Steve se propone resolver uno de los casos que le son asignados con el fin de demostrarle a la Agencia de Inteligencia Americana (AIA) el valor de su grupo. Y aunque el protagonista consigue la aprobación de la entidad, pero sus superiores le exigen sumar al escuadrón un nuevo miembro: un agente heterosexual.

La serie es dirigida por Michael Schur, un experto en comedia que creó Brooklyn Nine-Nine y Good Place y estuvo a cargo de varios episodios de The Office y Parks and Recreation. Sus creadores fueron Gabe Liedman junto con Sean Hayes, la voz del personaje protagonista Mary.

Además de Hayes, ponen sus voces: Dirk Chunley para Gary Cole, el director de la agencia; David Harbour (una de las estrellas de Stranger Things) para Rick Buck, un agente heterosexual que se incorpa al equipo de Q-Force; Patti Harrison como Stat, una hacker que es parte de Q-Force y tiene un secreto propio; Laurie Metcalf como V, la subdirectora de la AIA, la mujer de más alto rango en la agencia; Matt Rogers como Twink, un maestro en disfraces drag; Wanda Sykes como Deb, una hábil mecánica y lesbiana y Gabe Liedman como un hombre gay que es el interés amoroso de Mary y que a menudo está en peligro debido a su cercanía con el equipo.