Llegó el domingo y que mejor que terminar el fin de semana disfrutando de una buena películas de acción en Netflix.

La plataforma de streaming más popular tiene cientos de opciones del género. Y para ayudarte a elegir te compartiremos las mejores cinco opciones para que puedas pasar un buen rato.

Hay más nuevas, más antiguas, con mayor o menor presupuesto, pero todas tienen algo en común: la acción. Y si hablamos de este género, quizás el primer nombre que te venga a la cabeza es el de Bruce Willis, y por su puesto hay un film protagonizado por la figura de Dura de Matar.

Además, si te gustan las artes marciales mixtas, te dejaremos dos opciones más que interensante. También una del cine catástrofe y la última versión de un clásico de la pantalla grande y la literatura.

Las mejores 5 películas de acción disponibles Netflix

Rendirse jamás

Tras la trágica muerte de su padre, Jake Tyler (Sean Faris) se muda de Iowa a Orlando con su madre y su hermano menor, Charlie (Wyatt Smith), para apoyar la oportunidad de Charlie de tener una carrera profesional en el tenis. Jake era un atleta estrella en el equipo de fútbol, pero en esta nueva ciudad es un extraño con reputación de ser un peleador con mal carácter.

Haciendo un intento por encajar va a una fiesta, pero se ve involucrado en una pelea con el campeón de MMA de la escuela, Ryan McCarthy (Cam Gigandet), cuando se burlan por lo que pasó con su padre. Tras ser derrotado y humillado, Jake se une a un club de lucha clandestino, donde encuentra un mentor en su entrenador (Djimon Hounsou). Después de recibir amenazas a la seguridad de sus amigos y familiares, Jake entrena su mente y cuerpo para una última pelea.

Never Back Down, su nombre en inglés, es una película del 2008 dirigida por Jeff Wadlow. Y si te gusta, Netflix también tiene en su catálogo Never Back Down 2, que cuenta con la participación de figuras del UFC como Todd Duffee, Lyoto Machida y el réferi "Big" John McCarthy.

Geo-tormenta

Cuando la red de satélites diseñada para controlar el clima global empieza a fallar, un obstinado ingeniero de comunicaciones (Gerard Butler) se verá obligado a trabajar junto a su hermano, con el que lleva años sin tener contacto, para tratar de salvar el mundo de una tormenta de proporciones épicas.

Pero mientras tratan de lidiar con el problema espacial, en la Tierra se está tramando una conspiración para acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos.

Esta película del cine catástrofe es del 2017 y fue dirigida por Dean Devlin. Completan su elenco Jim Stirgess, Abbie Cornish, Alexandra María Lara, Andy García y Ed Harris.

Robin Hood: Orígenes

Se trata de la última versión la historia del lengendario héroe de los bosques de Sherwood en inglaterra, célebre por robarle a los ricos y repartir el botín entre los pobres.

Cuando el joven Robin Hood (Taron Egerton) regresa a su hogar tras luchar como guerrero en Las Cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa. En ese momento, junto a su compañero Little John (Jamie Foxx), toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán al malvado Sheriff de Nottingham (Ben Mendelsohn).

La películas es del 2018, fue dirigida por Otto Bathurst y uno de sus productores fue Leonardo DiCaprio.

Lágrimas del sol

Bruce Willis es una de las figuras indispensables en el cine de acción. Algunos de sus films más importantes salieron en la década de 1980 y 1990, pero continúa ligado al género y por eso era impensado que Netflix no tenga en su catálogo uno de sus mejores trabajos.

Lágrimas del sol, dirigida por Antoine Fuqua, es considerada una de las mejores películas de acción de Bruce Willis, en la que además se mezclan momentos dramáticos en los que aparece Monica Bellucci.

La historia se centra en el teniente A. K. Waters (Bruce Willis) y su escuadrón, quienes están en una misión en Nigeria, ya que en ese país estalló un golpe de Estado y una guerra civil iniciada por un grupo militar, separatista y radical. El equipo de Marines recibe la llamada del capitán Bill Rhodes (Tom Skerritt), quien les ordena rescatar a doctora Lena Fiore Kendricks (Monica Bellucci), que lideraba la misión médica y humanitaria.

Waters y su equipo llegan con la doctora Kendricks momentos antes de que un guerrilla se apodere de la misión. Sin embargo, Lena se rehúsa a irse sin los pacientes, por lo que los marines llevarán con ellos a los refugiados. Comienza así una caminata de 12 kilómetros, en la que deberán enfrentarse a los peligros de la selva, mientras que un grupo de militares rebeldes los persiguen.

Bartkowiak

Esta película polaca es la más nueva de la lista. Se estrenó en la plataforma de Streaming hace algunas semanas con gran éxito.

Según su sinopsis: "Descalificado tras la pelea por el campeonato, un luchador de artes marciales mixtas decide desaparecer y cambiar su vida alejándose de todo lo que conoce. Sin embargo, una tragedia familiar lo cambia todo. Para llegar a la verdad, se adentra en el peligroso mundo criminal junto a la hija de su ex entrenador".

Bartkowiak fue escrita por Daniel Bernardi y cuenta con las actuaciones de Rafal Zawierucha, Danuta Stenka, Józef Pawlowski, Antoni Pawlicki, Janusz Chabior, Jan Frycz, Bartlomiej Topa, Szymon Bobrowski y Zofia Domalic.