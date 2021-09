Llegó el domingo y qué mejor forma de terminar el fin de semana que con una maratón de series. Para eso Netflix tiene un amplio catálago con cientos de opciones, pero para hacerte la elección más fácil te compartiremos las series más premiadas de la plataforma de streaming.

Las tres series son producciones originales de Netflix, aunque en uno de los casos la empresa compró lo derechos luego de que se emitieran las dos primeras tempordas. Entre todas suman más de 250 nominaciones en varios rubros de numerosos premios, y a una de ellas le quedan aún dos temporadas.

Las mejores series de Netflix hasta el 2021

The Crown

La primera en la lista es The Crown, la serie más premiada en Netflix actualmente -entre todos sus galardones hay un Emmy y dos Globos de Oro-, principalmente por la forma en la cual interpretó la historia de la corona inglesa durante el reinado de la monarca actual Isabel II.

Creada por Peter Morgan, la superproducción fue galardonada tanto a nivel general cómo individual, con prácticamente todos sus protagonistas recibiendo premios.

En sus primeras cuatro temporadas se pudo ver el matrimonio de Isabel con Felipe, duque de Edimburgo en 1947; la jubilación del primer ministro Harold Macmillan en 1963 y el nacimiento del príncipe Eduardo en 1964; los dos períodos de Harold Wilson como primer ministro; el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra y el matrimonio de Diana Spencer (Lady Di) con el príncipe Carlos

Ya están confirmadas dos temporadas más - la cinco se estrenará en 2022- con las que se llegará al fin de la serie.

Por su numeroso elenco pasaron: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton como la reina Isabel II; Matt Smith , Tobias Menzies y Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, duque de Edimburgo; Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter y Lesley Manville como la princesa Margarita, condesa de Snowdon; Josh O'Connor y Dominic West como Carlos, príncipe de Gales y Emma Corrin y Elizabeth Debicki como Diana, princesa de Gales.

Black Mirror

Black Mirror es considerada por mucha gente como una producción nunca antes vista, principalmente por su nula linealidad -cada historia es independiente y no tiene relación con el resto de los capítulos- y peculiar forma de entender la ciencia ficción -ya que se le da una aproximación más realista a lo que comúnmente se acostumbra-.

Por ese motivo se convirtió en una de las más premiadas en Netflix, recibiendo el premio Emmy en dos ocasiones debido a sus capítulos San Junípero y Callister, entre muchos otros.

Black Mirror fue creada por Charlie Brooker y producida por Zeppotron para Endemol y transmitida por Channel 4 de Inglaterra. Pero cuando sus dos temporadas llegaron al catálogo de Netflix se convirtió en un fenómeno global.

Fue por eso que la plataforma de streaming decidió comprar los derechos y desarrolló tres nuevas entregas y una película.

Orange is the new black

Orange is the New Black fue una de las primeras ficciones originales de Netflix, la cual sirvió como primera prueba a la hora de que la plataforma se lanzara a producir sus propios contenidos.

La serie cuenta la historia de una cárcel para mujeres y todos los problemas que ocurren en su interior, mientras se ve mediante flashbacks cómo es que las reclusas llegaron a quedar detenidas.

A pesar de tener siete temporadas, la misma ganó especialmente en 2014, cuando fue galardonada como mejor drama en el premio Critic's Choice Television Awards y también se alzó con un SAG (Screen Actors Guild Awards) como mejor elenco.

La historia se basó en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel.

La protagonista de la serie es la actriz Taylor Schilling, interpretando a Piper, una mujer que llega a prisión por transportar dinero proveniente del narcotráfico. El resto del elenco lo completan Laura Prepon, Michael Harney, Kate Mulgrew y Jason Biggs, entre otros.

Orange is the new black terminó en 2019 con su temporada siete y dejó miles de fánaticos. Incluso Moria Casán apareció en un video promocional de la serie para Latinoamérica.