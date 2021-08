Tras una larga espera, Netflix presentó un breve adelanto de la tercera temporada de You, la serie protagonizada por Penn Badgley, en la que interpreta a Joe Goldberg, un acosador violento.

El tráiler está narrado por Joe (Badgley) y habla del hijo que acaba de tener con su pareja Love (Victoria Pedretti), del futuro que le dará y el nombre que elige.

Las primeras dos temporadas de la serie estaban basadas en los libros de la escritora Caroline Kepnes You (2014) y Hidden Bodies (2016). Y aunque este año Kepnes publicó un tercer libro, You Love Me, la productora de la serie, Sera Gamble, confirmó que la historia de la tercera temporada es completamente original.

La historia se basa en el psicópata Joe que en la primera temporada se obsesionaba con una mujer a la que stalkea a tal punto que termina él sabiendo más de la vida de la chica que ella misma. La serie fue un suceso, aunque también despertó polémicas por la importancia de la privacidad de datos e informaciones personales que son volcadas en las redes sociales.

Tras lo sucesos de la primera entrega, Joe se muda a Los Ángeles con la intención de dejar su pasado atrás y allí conoce a Love Quinn –su nueva obsesión-. A su vez, presenciamos la reaparición de Candace, la ex de Joe que él creía muerta. Y con el correr de los capítulos se revela que la nueva pareja tiene en común más de lo que se cree inicialmente.

En enero del 2020, Netflix renovó la tira para una tercera temporada. Sin embargo, producto de la pandemia del Covid, su producción se detuvo y durante meses reinó la incertidumbre respecto a cuándo retomarían las grabaciones y cuándo llegarían los nuevos episodios.

Recién hace unos meses atrás, la plataforma de streaming confirmó que el estreno se daría en la segunda parte de este año.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de You en Netflix?

“¿Quién dijo que criar a un niño sería pan comido?”, anunció el pasado lunes la plataforma streaming a través de sus redes sociales oficiales. Además, Netflix Latinoamérica compartió en Instagram exclusivas imágenes de la temporada 3 de You.

“Estas fotos de ‘You 3′ me llenan de ternura, pero cuando caigo en cuenta que son Joe oldberg y Love sosteniendo a un bebé... me preocupo”, indica la publicación de la plataforma.

En la tercera temporada, Joe y Love se mudan a un suburbio del norte de California, pero este nuevo comienzo muestra sus grietas desde el principio, debido a la impredecible personalidad de Love y las ya conocidas tendencias obsesivas de Joe. Esta vez el protagonista dirigirá su manía a nueva vecina (Michaela McManus), una mujer casada con un famoso y madre de una hija adolescente.

En el video del adelanto, se muestra que los padres están preparando una torta (¿rellena de sangre) en la que le hablan al niño por nacer, le dan consejos y le auguran un futuro prometedor lleno de historias y libros. Hasta que al final del tráiler revelan el nombre que eligieron para el pequeño: Henry.

"Digamos que espero que hagas lo que digo, no lo que hago. Pero, por ti, puedo cambiar. Seré un hombre al que admires, un hombre que te enorgullezca, que sea tu papá”, dice la voz en off de Joe.

El elenco de la nueva entrega de You se completa con Saffron Burrows, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, Shannon Chan-Kent, Ben Menhl, Chris O’Shea y Christopher Sean.

Como la primera y la segunda, la tercera temporada tendrá 10 capítulos, que Netflix estrenará en simultáneo el 15 de octubre en todo el mundo. El primero de los episodiosse llamará: “… Y Vivieron Felices para Siempre”.

Caroline Kepnes, creadora de esta historia, afirmó, en diálogo con The Hollywood, Reporter, que a Joe le durará muy poco el plan de vida familiar: “De pronto supe que este hombre no va a conseguir la familia de sus sueños que imaginaba”, adelantó.

