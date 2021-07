Como no podía ser de otra manera, Netflix sabe cómo mimar a sus usuarios y esta vez les dio un regalo impensado. Con una nueva versión, este 23 de julio trajo a su pantalla "Masters of the Universe: Revelation", una reversión de la icónica fábula ochentera de He-Man, la serie de dibujito animado que más de un adulto de hoy recordará como su infancia, y que de hecho, había asimilado que quedó en el pasado. La historia será retomada desde aquel último episodio al aire y comenzará una nueva.

Ahora, los adultos ya pueden revivir junto a sus hijos aquella serie que veían en el televisor con chocolatada y galletitas a la vuelta del colegio. Había un canal fijo y una hora determinada, y nadie podía interrumpir el momento ya que en aquellos tiempos no había posibilidad de retroceder, adelantar o grabar. Era el aquí y ahora. “¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo tengo el poder!”, frase repetida en todos los episodios, quedó grabada en la memoria de todos y ya pueden revivirla por la pantalla de Netflix.

La serie constó de 130 episodios, donde se contaba la historia del Príncipe Adam, que tenía su alter ego en He-Man. Como una especie de Clark Kent y Superman, Adam era un niño bien y temeroso al que nunca se lo veía involucrado en peleas ni situaciones riesgosas. Hijo de los reyes de Eternia, Marlena y Randor, habitantes del castillo de Grayskull, el príncipe tenía engañado a casi todos, salvo sus amigos más cercanos (el fantasma Orko, Battle Cat, Man-At-Arms y Teela): nadie sabía del poder que le daba su espada. Cuando la empuñaba, a través de un rayo asumía el rol de He-Man.

Así, este superhéroe es poderoso como pocos. Aunque se definía como un personaje no violento, He-Man recurría a la fuerza cuando ya no había más recursos. Y por supuesto, ante a un héroe siempre debe existir un villano: el temerario Skeletor, que con su rostro cadavérico se enfrentaba en cada episodio a la tranquilidad de Grayskull.

El nuevo He-Man de Netflix.

Masters of the Universe: Revelation, traerá denuevo a la pantalla a los míticos dibujitos animados pero con una vuelta diferente: la atención estára puesta en aquellos personajes de la serie que eran secundarios, por ejemplo Teela, pero sin dejar de lado las eternas peleas entre He-Man y Skeletor. Esa es una historia que, con el perdón de los más dogmáticos, muchos sí queremos ver.

Los fanáticos de He-Man volverán a ver al emblemático villano de los 80, "Skeletor".

Revelation es un producto particular, no se trata de un relanzamiento, pues la historia viene a ser una continuación directa de la serie original. Se trata de una secuela contemporánea, que se atreve a ir donde aquel bonachón programa para niños nunca hubiese podido. Craneada y producida por el cineasta y fanboy Kevin Smith, Revelation eleva la trama a circunstancias adultas, además de las obvias mejoras en la animación.

