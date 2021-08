Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo. La empresa está presente en 190 países y tiene más de 108 millones de suscriptores que pagan el servicio para disfrutar de series, documentales y películas con una gran variedad de géneros e idiomas.

Pero en el último tiempo la competencia recrudeció: Disney+,que lanzó su plataforma a finales de 2019, superó el pasado marzo los 100 millones de abonados en todo el mundo y tiene como meta alcanzar antes de 2024 una cifra entre los 230 y los 260 millones.

Por su parte, Amazon Prime Video, cuya suscripción en la mayor parte de los casos va unida a la suscripción premium de su tienda online, acaba de alcanzar los 200 millones, según informó Jeff Bezos en una nota a sus inversores.

Más lejos aperece Apple TV+, que aunque no hay datos oficiales, diferentes estudios de audencia de Estados Unidos indican que registra 33 millones de suscriptores.

Es por eso que Netflix no está dispuesto a perder su posición dominante y ya tiene preparados los lanzamientos de varios "tanques" de producción original de acá a fin del 2021: hay películas, series y documentales que son muy esperados entre los fánaticcos, entre los que se destaca una ficción Argentina, El Reino.

La lista con estrenos más importantes que prepara Netflix

El Reino

La serie El Reino es una serie de producción nacional que cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación.

Luego de meses de anticipación, finalmente llega el thriller argentino que mezcla religión, política y misterio. Se estrena en la plataforma de streaming el próximo 13 de agosto

La ficción fue creada por Marcelo Piñeyo -también director- y Claudia Piñeiro. Su protagonista es Diego Peretti, que interpretará al pastor Emilio, y estará acompañado por Mercedes Morán, Peter Lanzani, Joaquin Furriel, Ricardo "El Chino" Darín, Nancy Duplaá y gran elenco.

La directora

Otra de las series más esperadas y que llegan a la plataforma en agosto es La Directora, protagonizada por Sandra Oh y producida por los creadores de Game of Thrones,

La ficción es una comedia dramática que cuenta las vivencias de Ji-Yoon, la primera mujer en llegar a ser catedrática en una prestigiosa universidad, intentando en el proceso satisfacer las expectativas de un Departamento de Literatura en decadencia.

La serie se estrenará el próximo 20 de agosto y es una creación de la también actriz Amanda Peet.

Chicas buenas

La cuarta temporada de Chicas Buenas, una popular producción original de Netflix, llegará a la plataforma a fin de mes. En la misma continuaremos siguiendo la aventura de Beth, Ruby y Annie, que continúan siendo bajo la estricta vigilancia de agentes federales,.

La serie está protagonizada por Christina Hendricks, Retta y Mae Whitman, y trata sobre tres madres que planean el asalto a un supermercado para terminar ocn sus problemas económicos y volverse independientes

La temporata cuatro llega al servicio de streaming el próximo 31 de agosto.

Lucifer

Popular en sus inicios por contar la historia del Diablo viviendo en Nueva York y actuando cómo asistente de policía, la popular serie policial estrenará su esperada sexta temporada el próximo 10 de septiembre.

Lucifer, interpretado por Tom Ellis. se basa en el personaje de DC Comics creado por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg tomado de la serie de cómics The Sandman.

Esta temporada se espera mucha ansiedad porque será el fin de la serie y se dará una respuesta al origen de del Diablo. Además, los fanáticos se enteraron que regresará uno de los personajes más queridos.

Schumacher

La documental de Michael Schumacher contará la vida del conocido corredor alemán siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Según aseguraron los productores, la misma contará con imágenes "privadas y autorizadas" brindadas por su propia familia. La fecha de estreno oficial es el 15 de septiembre.

Sabine Kehm, quien fue mánager de Schumacher durante sus años de éxito en el automovilismo y vocero de la familia desde el accidente de esquí que dejó al piloto graves secuelas neurológicas en 2013, describe la película como "un regalo de la familia” para el piloto. Será la primera vez que se hablará sobre el trágico hecho.

Sex Education

La increíble popularidad, tanto en jóvenes cómo adultos, de la serie británica Sex Education genera que el estreno de su nueva temporada el próximo 17 de septiembre sea de las más esperadas en mucho tiempo.

En la misma continuaremos conociendo la historia entre Otis y Maeve, y se sabrá si la clínica de terapia sexual volverá a funcionar en la escuela.

La comedia juvenil volverá con ocho episodios en los que veremos a la nueva directora Hope al frente del instituto Moordale intentando reconvertirlo en el pilar de la excelencia que un día fue.

You

Una de las series que más incomodida genera es sin lugar a duda You, aunque no por eso deja de ser un éxito de Netflix. Está basada en las novelas You y Hidden Bodies de Caroline Kepnes y trata sobre un acosador que vive siguiendo a una joven por la ciudad sin que ella se de cuenta y busca tener una relación mediante la manipulación tóxica.

Hasta el momento, no hay una fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue a la plataforma antes de fin de año.

Lo que si está confirmado es que Penn Badgley vuelve a ponerse en la piel de Joe Goldberg. También volverá Victoria Pedretti como Love. Y quienes se suman a esta historia son Shalita Grant, una madre influencer que se hace amiga de la protagonista y Travis Van Winkle, un millonario que se hará amigo de la estrella de la tira.