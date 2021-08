Netflix es probablemente la plataforma número uno del streaming a nivel mundial. Es por eso que varias compañías de entretenimiento intentaron seguir sus pasos e idearon sistemas para competir con ella. No es el caso de “Nestflix”, una propuesta enlazada a un singular dominio que captó la atención de miles de internautas.

La URL anticipa el propósito: Nestflix.fun es un sitio web que “propone diversión”, una suerte de broma para los amantes del contenido audiovisual. ¿De qué va? Un servicio de streaming (en realidad una fachada) con un extenso listado de películas y series que jamás existieron.

El menú de inicio de Nestflix.

El nombre de la plataforma no sólo nos recuerda a uno de los emblemas del negocio del streaming, Netflix. Es además un juego de palabras que remite a lo que en la jerga se conoce como “nested stories”, que podemos traducir como “historias anidadas”. Para desprevenidos, son aquellas ficciones dentro de ficciones, por ejemplo Mac & C.H.E.E.S.E dentro de la serie Friends o Tomy y Daly en Los Simpson.

Esta idea surge de la diseñadora web Lyn Fisher, que emprendió una recopilación de esos contenidos que, en rigor, no se rodaron (al menos en forma completa). Cabe señalar que la plataforma no ofrece acceso a esos contenidos (¿cómo lo haría, si no existen?) pero tiene la estética de Netflix, los recuadros con el afiche de las series y películas, y una sinopsis en cada caso que no olvida incluir los elencos. Incluso se han clasificado por género.

El singular éxito de Nestflix

“La plataforma para tus películas y programas anidados favoritos. ¿Películas de ficción dentro de películas? Los tengo. ¿Espectáculos falsos dentro de programas? Explore nuestra selección de más de 400 historias dentro de historias”, es lo primero que leemos al ingresar al sitio.

En una entrevista con el portal Mashable, Fisher dijo que su iniciativa escaló inesperadamente en pocos días. La diseñadora detrás de Nestflix contó que recibe cientos de propuestas para añadir a la plataforma y que intentará publicarlas en forma gradual. El proyecto se lanzó el 11 de agosto y de acuerdo a su creadora ya superó las 700 propuestas nuevas.

.

“Las películas y los programas anidados podrían ser solo una entrada en Wikipedia, técnicamente, pero no serían tan divertidos. Es la combinación de la interfaz reconocible del servicio de streaming con más de 400 títulos para elegir. Una vez que encajé todas esas cosas, sentí que podría ser real y especial”, comentó la creadora de este espacio con mucho de fake pero absolutamente consciente de ello.