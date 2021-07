En esta nota nos dirigimos a los fanáticos del cine, particularmente a los del Universol Cinematográfico de Marvel (MCU), para darles una noticia que seguramente los va a alegrar. Según trascendió, el actor Norman Reedus, uno de los protagonistas de la famosa serie " The Walking Dead", declaró recientemente que se encuentra interesado en interpretar a “Ghost Rider” o el “Motorista Fantasma” en su debut en pantalla con esta empresa.

Recordemos que este personaje tuvo ya dos apariciones en la pantalla grande, ambas realizadas por Nicholas Cage pero bajo contrato con Sony. En esa oportunidad, 2007, el filme recaudó más de 200 millones de dólares. Luego de que Marvel recuperara los derechos sobre este aterrador motoquero, mucho se ha especulado sobre cuándo llegaría su tan ansiada aparición en este universo.

Este personaje ya fue interpretado por Nicholas Cage, pero bajo la producción de Sony.

En el caso de concretarse la firma del mencionado Reedus, sería el segundo actor en aparecer en The Walking Dead" para después recalar en Marvel. Recordemos que Michael Rooker, quien interpretó a Michael Rooker en dicha serie y se puso en la piel de “Yondu Udonta”, en ambas entregas de “Los Guardianes de la Galaxia”.

Retornado con el Ghost Rider, ya realizó una muy breve aparición en el MCU, cuando se dejo ver en los “Agentes de S.H.I.E.L.D.". Sin embargo, según los comentarios de Nick Santos, parte de That Hashtag Show, el personaje haría su debut en la secuela del popular Doctor Strange que será estrenada en el 2022. Este filme es uno de los más esperados por la fanaticada y se especula que tendrá cierto terror, por lo que la presencia del oscuro personaje calzaría perfecto en el rompecabezas del multiverso de Marvel.

"Quiero que mi cara se convierta en una calavera de fuego y jugar con una cadena. Eso sería genial”, comentó Reedus en una entrevista reciente.

¿De qué se trata el el papel? Resulta que Johnny Blaze, un motociclista de Illinois, quien hace un trato con el demonio Mephisto, para salvar el alma de su padre. Como pago, este hombre se transformará todas las noches en Ghost Rider, una suerte de espectro con look de esqueleto prendido fuego.

“La conversación de Ghost Rider ha estado surgiendo durante años, y sí, diles que me pongan en ella. Quiero ser Ghost Rider. (…) Sería genial. Entonces, no sé, llamen a alguien, hagan que esto suceda. Quiero hacerlo. Quiero una calavera de fuego. Quiero que mi cara se convierta en una calavera de fuego y jugar con una cadena. Eso sería genial”, expresó Reedus en una entrevista reciente.

"Ghost Rider" tuvo una muy breve aparición en "Agentes de S.H.I.E.L.D."

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, está pautada para estrenarse el 25 de marzo del 2022, por lo que no falta mucho para sacarnos la duda si estará o no allí. Recordemos su estreno oficial iba a ser en un principio en mayo de este año, pero la pandemia del Covid-19 obligó a retrasar la grabación.

No está demás aclarar que actualmente la compañía presidida por Kevin Feige, se encuentra comenzando la “Fase Cuatro”, la cual está integrada por las películas de Black Widow (2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Eternals (2021) . Spider-Man: No Way Home (2021), mencionando solo las que fueron o serán estrenadas este año.

La secuela de Doctor Strange también pertenece a esta fase y será la primera película de la empresa en el 2022.

Así lo interpretó Nicholas Cage