Recién estamos conociendo la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y ya tenemos varios estrenos interesantes por delante. ¿El próximo? Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la cual será presentada el próximo 3 de septiembre. Estaba pautada para salir al mundo en febrero de este año pero, como paso como muchas otras películas, la pandemia le puso un freno a la grabación.

Nuestro próximo héroe, quien estará debutando en la pantalla grande, es oriundo de China y su nombre es Shang-Chi. Queda claro que este lanzamiento es un guiño al mundo asiático y a su cultura, con lo que Marvel estará intentando seducir al público de dicho continente. Algo similar ocurrió años atrás con Pantera Negra, que apuntaba al corazón del público africano y fue todo un éxito.

Hasta aquí llega la contextualización, ahora vamos a responder una pregunta que seguramente muchos amigos lectores ya se hicieron: ¿Quién es Shang-Chi?.

El estreno está pautado para el próximo 3 de septiembre.

Su primera aparición en los cómics se dio hace muchos años. Para que se den una idea, Argentino todavía no había sido campeón del mundo. Estamos hablando de diciembre de 1973, cuando este personaje fue presentado como el hijo de Fu Manchú. un villano que también fue uno de los arquetipos de “genio del mal” oriental. Sin embargo, en la película a estrenar no se hará mención a este hombre, ya que la empresa norteamericana no posee más los derechos sobre él.

Al ser la película de presentación, es muy probable que se desarrolle muy bien la historia del personaje, como sucedió en la primera entrega de Doctor Strange.

Hasta aquí solo sabemos que Shang Chi es oriental y que su padre será el villano de la película. Vamos añadir un poco más acerca de sus habilidades, que no son pocas. Tiene un altísimo poder de concentración, por lo que es capaz de entrar en una especia de trance para evitar el dolor o resistir los efectos de drogas o toxinas.

El personaje es un maestro del chi y de las artes marciales.

Además, posee un dominio del chi exorbitante, lo que resulta ser una de las claves de este personaje. Ese control le permite detectar de forma eficaz cualquier forma de vida que se le acerque, tener una fuerza fuera de lo común y presumir de unos reflejos dignos de un felino. A esto debemos sumarle que es un maestro en las artes marciales, en especial en el kung fu chino, por lo que me hace pensar que Marvel lo dejará muy bien parado en los combates cuerpo a cuerpo. Según sitios especializados, “es uno de los más grandes artistas marciales que ha vivido”.

El actor Tony Leung será el "malo de la película".

Por su parte, maneja muy bien las armas blancas, como por ejemplos los nunchakus, shurikens (estrellas filosas) o también suele improvisar y utilizar objetos comunes y corrientes para causarle daño a un adversario.

Retomando al villano, parece ser que van a reemplazar a Fu Manchú por “El Mandarín”, quien también será el padre de nuestro héroe del día.

.

En cuanto al reparto, sabemos que Simu Liu será quien le de vida a Shang-Chi. Por su parte, Awkwafina también dirá presente aunque no se sabe a ciencia cierta cual será su personaje. Por último tenemos a Tony Leung, el reconocido actor hongkonés que se pondrá en la piel del villano.

Mirá el trailer