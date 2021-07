"Batwoman" o "Batichica" para Latinoamérica, ha sido una serie exitosa de HBO Max que ya renovó contrato para su tercera temporada. Por eso llamó la atención que, la protagonista Ruby Rose, confirmara que no seguiría formando parte del casting a partir de la segunda entrega.

“Tomé la difícil decisión de no volver en la segunda temporada. No es algo que haya resuelto a la ligera”, comunicaba en mayo del año pasado. En su momento no detalló cuál fue el motivo de su decisión, pero hubo dos factores que hicieron que la pasara mal en las grabaciones.

Si bien la modelo, abiertamente bisexual, se mostró encantada con poder interpretar a Kate Kane, la primera heroína gay (fuera del closet) del universo de DC, tuvo problemas tanto con el vestuario como con algunas tomas peligrosas que estuvieron a punto de dejarla paralítica.

Las complicaciones de salud de Ruby Rose

A fines de septiembre del 2019, la producción de la serie confirmó que habían sometido a la actriz a una intervención quirúrgica de urgencia luego de que tras las exigencias del rodaje terminara con dos hernias de disco que casi la dejan paralítica. Por ello, se especulaba con que éste podría haber sido el motivo de su alejamiento del show.

“Ser la protagonista de una serie de superhéroes es difícil, ser la protagonista de cualquier serie lo es. En mi caso, fue complejo porque me tuve que reponer de una cirugía, pero tuve solo diez días para hacerlo, ya que volví a filmar y esa no fue una buena idea. Mucha gente se toma más de un mes antes de regresar a un rodaje después de algo así”, destacó por entonces.

Sin embargo, esta semana brindó una entrevista virtual para un programa australiano en donde aseguró que su mayor problema había sido el descubrir que era alérgica al látex cuando ya estaba personificada y debía aguantar agotadoras tomas sintiéndose mal.

“Me enteré en ese momento, desafortunadamente. La situación empezó a empeorar y a empeorar porque cuanto más tiempo usaba la máscara, mayores eran mis reacciones a la misma. Un día me quité la máscara y tenía urticaria en todo mi rostro, y mi garganta estaba arruinada”, recordó.

Ruby Rose se despidió de Batwoman

“Estoy extremadamente orgullosa de ser la primera actriz negra que interpreta el icónico rol de Batwoman en televisión. Y como bisexual, me honra sumarme a este show de avanzada que ha sido pionero para la comunidad LGBTQ”, remarcaba en el comunicado.

Por todo ello, se hizo un nuevo casting y fue reemplazada por la actriz con Javicia Leslie, a quien ya se la pudo ver en la segunda temporada y que continuará en la siguiente. “Me pone muy contenta que Batwoman sea interpretada por una mujer negra tan maravillosa. Quiero felicitar a Javicia Leslie por ser la nueva portadora del manto. Te estás sumando a un equipo increíble, y no veo la hora de ver la segunda temporada en la que sé que vas a estar asombrosa”, le auguró.

Así contaba Ruby Rose su problema con el traje de Batwoman