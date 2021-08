Chiquititas es una de las novelas más recordadas de la década del 90, tuvo siete temporadas y atrapó a millones de televidentes en el mundo. Se transmitió en más de 30 países de América, Europa y Asia. Además tuvo sus adaptaciones en Brasil, México y en Argentina volvió en 2003 bajo el nombre de Rincón de Luz.

La factoría de Cris Morena lanzó a la fama a cientos de artistas como Agustina Cherri, Diego Mesaglio, Sebastián Stieben, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Ezequiel Castaño, Agustín Sierra, entre otros. Aunque también otros tantos prefirieron dejar las cámaras de lado y empezar otra vez como Camila Bordonaba o el ex Casi Ángeles Pablo Martínez.

.

Pero también hay casos de éxito internacional como el de Noelia Castaño, quien debutó en la novela La hermana mayor emitida en Canal 9. Ese fue su primer paso en la televisión argentina y con Chiquititas terminaría por conquistar al público local. Luego su profesión la llevó a formar parte de otras producciones como 90-60-90, Caramelito vos y yo y el éxito de Verano del 98.

¿Quién es Noelia Castaño?

Noelia nació el 27 de diciembre de 1979, es oriunda de Ramos Mejía y es hermana del también actor Ezequiel Castaño, quien le dio vida a "Mosca" en Chiquititas. En 2001 le llegó la oportunidad de formar parte de una película en España, entonces emprendió viaje y nunca más volvió.

No dejaré que no me quieras es la película que la llevó a España. Se estrenó en 2002 y allí se cuenta la historia de dos hombres con problemas de pareja que acuerdan un plan, uno para vengar a una amante y otro para recobrar unos diamantes, pero el resultado no es el esperado. La mujer de 41 años se enamoró de Madrid y se quedó allí.

.

La ex Chiquititas sabía desde muy pequeña sabía que quería ser actriz, pero durante su niñez no era común ver escuelas para menores de edad. Tenía que ser mayor para asistir a una o tomar clases con un profesor, pero eso no la detuvo y se anotó a los cursos en la Casa de la Cultura y asistió a talleres en la iglesia de su barrio.

"Unos conocidos tenían a sus hijos anotados en una agencia de publicidad y ahí entré con 14 años", cuando cumplió los 18 pudo anotarse en la escuela de teatro de la Manzana de las luces. De todas maneras no pudo finalizar porque empezó a trabajar al poco tiempo y "nunca más" paró, contó a Teleshow.

Mientras estaba en la agencia de talentos realizaba publicidades y al mismo tiempo fue becada para tomar clases de actuación. En ese entonces salió la posibilidad de formar parte de Chiquititas, pero no estuvo en todas las temporadas como su hermano Ezequiel.

El primer tiempo en España no fue fácil, se fue con lo puesto, pero a su favor ya tenía una película estrenada en el país europeo. Se conactó con varios representantes, pero no había ningún trabajo concreto. Al principio se fue quedando en casas de amigos.

.

"Iba de habitación en habitación porque no tenía para alquilarme nada. Todo me parecía maravilloso pese a no tener dinero, Era joven, con toda una vida por delante y muchos sueños por cumplir", recordó la actriz.

Entre los trabajos de Castaño destacan las series españolas Sin tetas no hay paraíso y Pelotas, y su personaje de Sofía en la película Entonces nosotros. Este año su rostro se ha internacionalizado aún más por su protagónico en la segunda temporada de El sabor de las margaritas para Netflix donde interpreta a Laura Nogueiras, una periodista que ayudará a deshacer la trama del lado más oscuro de la prostitución de menores.

En cuanto a su vida personal está casada con un director argentino y es mamá de un niño de ocho años. No tiene pensado volver a residir en el país, solo viaja para ver a su familia y por motivos laborales.