Tras el rotundo éxito de las últimas dos temporadas de MasterChef Celebrity, el actor Brian Buley, conocido por el papel de “Pedrito” en la serie El marginal, insistió con su postulación como participante de la tercera edición del reality show de cocina, que tendría lugar el año que viene.

El actor trabajó interpretando a uno de los internos en la serie "El marginal" desde el 2016 hasta el 2017.

En diálogo con crónica.com.ar, el intérprete oriundo de Parque Patricios ratificó su deseo de integrar el grupo de celebridades que pondrán a prueba conocimientos y habilidades culinarias frente al selecto jurado compuesto por los experimentados chefs Germán Martitegui, Donato De Santis, y Damián Betular.

El mediático reconoció que sigue “en la dulce espera” de que la producción de Telefé lo contacte “por el sí o por el no”, luego de haber iniciado una gran campaña en las redes sociales, donde hace una demostración de las recetas que estuvo aprendiendo y practicando, y de su hambre por ganar el gran premio monetario.

Aún no recibí ningún llamado, pero sigo esperando. Quiero estar sí o sí.

"LA VIDA ME ENSEÑO QUE LOS SUEÑOS SE CUMPLEN !!!! Y YO VOY POR TODO PARA CUMPLIRLO , ASÍ QUE @masterchefargentina YO YA ESTOY PREPARADISIMO POR SI ME QUIEREN LLAMAR !!!" (Sic), escribió el artista en sus últimos posteos de Instagram. Fuente: (Instagram @lgproducciones)

.

Y es que lejos de querer demostrar el gran chef que se esconde detrás del actor, Brian Buley está desesperado por una oferta de trabajo que lo ayude a amenizar la crisis económica que lleva arrastrando desde hace meses por la escasez de trabajo.

“Con la pandemia me fue como el tuje. No hay laburo, no hay ingresos. El único ingreso que tengo es la pensión. Está bueno lo que propone el programa, que tranquilamente te podés abrir un restorán, y poder trabajar toda la vida”, afirmó el intérprete. Además, indicó que, tras haber sido parte del elenco de la célebre serie dirigida y producida por Luis y Sebastián Ortega, solamente obtuvo un papel más en todo este tiempo para la película Voces secretas, de Rodolfo Federico Carnevale, que actualmente se encuentra en Amazon Prime Video.

Nicolás Furtado, intérprete de "Diosito", con Brian Buley, quien encarna a "Pedrito".

“Me pondría la verdadera ropa de MasterChef, dejaría la imitación que tengo con una chaqueta y el gorrito”, expresó a este medio. Y es que, entre sus últimas publicaciones de Instagram, se lo puede ver lookeado con el traje típico del reality para dejar en claro que está dispuesto a darlo todo en esta experiencia, si le dan el lugar.

Yo pienso que daría lo mejor, daría todo lo mío, toda la diversión. La gente se va a sorprender.

Respecto al nivel y la exigencia del show, señaló: “no soy tan ducho, pero estoy leyendo muchas recetas”. Dice haber estado practicando cómo cocinar tartas y los distintos cortes de la carne con libros de cocina y algunos tutoriales que encuentra por Internet. Sin embargo, consideró que las pastas serían su fuerte.

“Me encanta el programa. Me gustan los desafíos, cómo juegan entre ellos, es un lindo programa. Yo ya lo soñé. Vi las dos temporadas. Cerré los ojos y dije: ‘no, tengo que estar ahí’, añadió.

El actor inició con su campaña en las redes sociales a modo de broma a comienzos de julio, pero ante la gran repercusión que tuvo, empezó a soñar en grande. (Instagram @lgproducciones)

El salto a la fama de Brian Buley fue fugaz y acelerado. De haber trabajado como changarín en un supermercado mayorista, puesto que tuvo que abandonar porque dañaba su salud por las malas posturas y esfuerzos físicos, se convirtió en una estrella televisiva con su rol en la megaproducción de drama carcelero.

A pocas semanas para el estreno de la cuarta temporada de El marginal, el 15 de julio pasado concluyó el rodaje de la quinta y última entrega, que estuvo retrasada por las restricciones y protocolos por la pandemia del coronavirus.

Sobre la gran final de la serie, expresó que “hay buenas expectativas” y adelantó que se espera que se estrene “en noviembre del año que viene por Netflix”. Asimismo, confirmó que habrá actuaciones inesperadas de figuras no vinculadas al mundo del espectáculo. Esto a colación de los rumores sobre la participación de Dalma, la hija de Diego Maradona.