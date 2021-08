Amazon Prime Video trae una nueva ventaja comparativa ante todas las plataformas streaming que compiten en el mercado. Llega "Maradona: Sueño bendito", una de sus grandes apuestas que tiene a la audiencia contando los días para su estreno. Todo material que relate la vida de Diego Maradona genera furor no solo en sus fieles seguidores, sino en el país entero.

El próximo 29 de octubre, en la víspera de lo que hubiera sido su 61 cumpleaños, ya estará disponible en la plataforma. La bioserie es protagonizada por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt, quienes encarnarán a Maradona en las distintas etapas de su vida con un asombroso parecido. Se emitirá en episodios semanales a través de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

La producción fue rodada tanto en la Argentina como en México, España, Italia y Uruguay (los 5 países por los que el Diego realizó sus hazañas) y en escenarios emblemáticos como La Bombonera o el estadio Azteca de México, donde el futbolista alcanzó la gloria máxima durante el Mundial de 1986. También integran el elenco figuras como Mercedes Morán y Rita Cortese, en el rol de Doña Tota; Pepe Monje y Claudio Rissi, como Don Diego; y Laura Esquivel y Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe.

La Bombonera fue cerrada especialmente para el rodaje de la serie.

También están Leonardo Sbaraglia, como Guillermo Coppola; Peter Lanzani, como Jorge Cyterszpiller; Marcelo Mazzarello, en el rol de Carlos Bilardo; Darío Grandinetti, como César Menotti; y Nicolás Furtado, como Daniel Passarella, entre otros.

La bioserie es una coproducción entre Amazon y la mexicana BTF Media, dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta, quien en una ronda de prensa del año pasado con medios europeos y latinoamericanos, de la que participó Télam, se refirió al desafío de filmar una serie basada en la vida del astro. “Es una producto honesto, no le escapamos a ningún tema. Diego es una persona valiente e irreverente, con huevos, y no podemos dejar de contar la historia desde ese mismo lugar”, explicó.

“Diego no nos limitó. Lejos está de escaparse de algún tema. Tiene la valentía de exponerse. No se trata de contar a un bueno o a un malo, sí al que no se contó”, agregó. "Lo que lo diferencia de cualquier otro jugador es que es cercano, tiene el origen que tuvimos muchos y eso lo hace propio. No deja de representarnos, tanto en lo bueno como, a veces, en lo malo", expresó, entre muchas otras frases que hicieron delirar a los oyentes.

La bioserie de Amazon Prime se suma a la lista de documentales, series y películas sobre la vida y leyenda del "10", como los filmes de Emir Kusturica ("Maradona por Kusturica", 2008) o de Asif Kapadia ("Diego Maradona", 2019) o la serie de Netflix "Maradona en Sinaloa" (2019), que mostraba la intimidad de su experiencia como director técnico del equipo mexicano de esa ciudad. Tanto material lo rodeaba que incluso, por una sola vez, se animó a actuar de sí mismo en la olvidable película de ficción "El día que Maradona conoció a Gardel" (Rodolfo Pagliere, 1996).

Sin embargo, "Maradona: Sueño Bendito" será la primer serie guionada. Los libros fueron obra de Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky ("El Marginal"), y contó con la aprobación del mismo Maradona. Aimetta tuvo la posibilidad de hablar con el antes de poner en marcha la producción. Por lo tanto, cada escena grabada ya pasó por la vista del Diez.

