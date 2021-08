El servicio de streaming Netflix arranca una nueva era. Son incontables las actualizaciones de la plataforma, y recientemente ha incorporado una que ha marcado un antes y un después. La vieja escuela quedó atrás: adios a las temporadas largas con muchos capítulos.

Netflix cuenta con más de 200 millones de suscriptores, lo que los posiciona como la plataforma más grande del mundo, y por ende son responsables del ocio y entretenimiento de los usuarios. En sus inicios, una de sus características principales eran las largas temporadas de las primeras series originales que lanzaron: House of Cards (6 temporadas), Orange is The New Black (7 temporadas), entre otros. Esta tendencia fue cambiando y la situación actual es diferente.

Hoy los shows que más temporadas tienen no pasan de las cuatro entregas, como Greenhouse Academy y 13 Reasons Why, ambas ya finalizadas. La Casa de Papel culminará en una quinta parte, aunque se trata de una producción adquirida que no es completamente original. Quien sí se destacará como un contenido largo será The Crown, con cuatro temporadas lanzadas y dos más en camino.

Pero está claro que Netflix ha cambiado su estrategia y mantiene la idea de no contar con demasiadas temporadas. Esta medida fue adoptada en base a encuestas que han probado que los consumidores en el día de hoy eligen las series con menos temporadas, y lo más cortas posibles.

Algo que quedó demostrado este año con Sky Rojo, ¿Quién mató a Sara? o Atypical. Pese a que el público pide más episodios, eligen consumir lo que a la vista parece corto. Sin embargo, durante 2021 cancelaron series que no llegaron al mes de estreno, una referencia de que puede haber un próximo plan que aún no se ha oficializado.