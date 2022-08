En la Argentina del 2022 la práctica de buscar precios, descuentos y promociones ya es costumbre y también un desafío para quien no tiene el bolsillo holgado y necesita economizar, no solo para ahorrar, sino también para llegar a fin de mes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la inflación de julio fue de 7,4%, la cifra de aumento de precios más alta de los últimos 20 años. Esto genera un empobrecimiento de distintos sectores que deriva en la búsqueda de herramientas para sobrevivir en estas épocas y no perder calidad de vida.

La consultora Abeceb, dirigida por Dante Sica, desarrolló un estudio en donde indica las mayores subas por artículos y categorías. Entre estas se encuentra el pan francés que subió un 236,3%; alimentos, un 208,2%; y el jabón de tocador, 190%. Los aumentos pegan directo en el consumo usual de cualquier familia, es decir en la canasta básica familiar, que subió 6,3% en julio para alcanzar los $49.465. Este número es el mínimo para que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos compre la comida indispensable y no caiga en la indigencia.

Frente a este escenario, distintas empresas y clubes de beneficios sacaron toda su artillería en cuanto descuentos y promociones. Club Crónica, la aplicación gratuita de Crónica, incorporó nuevas marcas para darle un respiro al bolsillo y ganarle a la inflación.



La tienda online de Arcor (arcorencasa.com.ar) es parte del Club y cuenta con varios regalos para ahorrar en todos los rubros que son indispensables para toda la familia. Los productos de almacén como polenta, arroz, azúcar, aceite y harinas son los destacados en precio para combatir a la inflación. La promo consiste en la entrega de c$375, c$700 o c$1125 cronipe$os, que equivalen al mismo valor en pesos, en todas las categorías que figuran en la web con un minimo de compra. El descuento se aplica al finalizar el proceso de compra.

¿Cómo acceder a este descuento?

Para ser parte de Club Crónica solo es necesario descargarse la app para Playstore o AppleStore, registrarse con mail, Facebook o Google completamente gratis y ya se accede a los $2500 cronipe$os mensuales de regalo que pueden utilizarse en los distintos rubros que ofrece. Teatro, cines, combustible, delivery, alimentos, tecnología, gastronomía, indumentaria y libros son algunas de las posibilidades que se encuentran en la app. Cada marca ofrece distintos montos en cronipe$os de regalo para usar tanto en compras online como presencial en algunos casos.