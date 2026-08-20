Cortes y coloración con descuentos

Renová tu look y ahorrá: Club Crónica te ofrece beneficios exclusivos en London Barbería.

Cortes y coloración con descuento los martes y miércoles en las sucursales de Castelar e Ituzaingó.

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La barbería ofrece descuentos especiales para quienes forman parte del club: 10% OFF en cortes todos los martes y miércoles, mientras que quienes quieran renovar su color también pueden aprovechar un 20% OFF en coloración, exclusivamente los martes y miércoles.

Un beneficio para renovar el estilo

Los martes y miércoles pueden convertirse en el momento ideal para hacer una pausa, sentarse en la barbería y salir con un look renovado.

Con el beneficio de Club Crónica, los socios acceden a:

10% OFF en cortes: válido los martes y miércoles.

válido los martes y miércoles. 20% OFF en coloración: válido los martes y miércoles.

Una propuesta pensada para quienes buscan mantener su estilo, animarse a un cambio o simplemente aprovechar un beneficio exclusivo mientras se ponen a punto.

¿Dónde aprovechar el beneficio?

London Barbería & Peluquería cuenta con dos sucursales para acceder a esta propuesta:

Castelar: Arias 3517.

Ituzaingó: Olazábal 725.

De esta manera, los socios de Club Crónica tienen dos opciones para elegir la sucursal que les quede más cómoda y aprovechar el descuento durante los días establecidos.

Club Crónica: beneficios para todos los días

Club Crónica es un club de beneficios abierto y gratuito que permite acceder a promociones y descuentos exclusivos en diferentes categorías, como gastronomía, entretenimiento, compras, espectáculos y mucho más.

La propuesta busca acompañar a sus socios en los distintos momentos de la vida cotidiana, acercando oportunidades para disfrutar, comprar y darse gustos pagando menos.

Y ahora también podés sumar el cuidado de tu imagen a esa lista de beneficios.

¿Cómo acceder al beneficio de London Barbería?

Es muy simple:

Descargá la app de Club Crónica desde Play Store y App Store. Registrate gratis y completá tus datos. Ingresá a la sección de beneficios. Buscá London Barbería & Peluquería. Activá el beneficio y presentalo al momento de utilizarlo.

La aplicación reúne los beneficios disponibles para los socios y permite consultar las promociones directamente desde el celular.

Martes y miércoles son una buena excusa para renovarte. Con Club Crónica y London Barbería, podés cambiar el look y aprovechar el descuento.