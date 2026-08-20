Cortes y coloración con descuentos
Cambiar el look, renovar el estilo o simplemente darse un gusto también puede ser una buena oportunidad para ahorrar. Con Club Crónica, los socios pueden disfrutar de beneficios exclusivos en distintos rubros y, esta vez, la propuesta llega de la mano de London Barbería & Peluquería.
Renová tu look y ahorrá: Club Crónica te ofrece beneficios exclusivos en London Barbería.
Cortes y coloración con descuento los martes y miércoles en las sucursales de Castelar e Ituzaingó.
La barbería ofrece descuentos especiales para quienes forman parte del club: 10% OFF en cortes todos los martes y miércoles, mientras que quienes quieran renovar su color también pueden aprovechar un 20% OFF en coloración, exclusivamente los martes y miércoles.
Un beneficio para renovar el estilo
Los martes y miércoles pueden convertirse en el momento ideal para hacer una pausa, sentarse en la barbería y salir con un look renovado.
Con el beneficio de Club Crónica, los socios acceden a:
- 10% OFF en cortes: válido los martes y miércoles.
- 20% OFF en coloración: válido los martes y miércoles.
Una propuesta pensada para quienes buscan mantener su estilo, animarse a un cambio o simplemente aprovechar un beneficio exclusivo mientras se ponen a punto.
¿Dónde aprovechar el beneficio?
London Barbería & Peluquería cuenta con dos sucursales para acceder a esta propuesta:
Castelar: Arias 3517.
Ituzaingó: Olazábal 725.
De esta manera, los socios de Club Crónica tienen dos opciones para elegir la sucursal que les quede más cómoda y aprovechar el descuento durante los días establecidos.
Club Crónica: beneficios para todos los días
Club Crónica es un club de beneficios abierto y gratuito que permite acceder a promociones y descuentos exclusivos en diferentes categorías, como gastronomía, entretenimiento, compras, espectáculos y mucho más.
La propuesta busca acompañar a sus socios en los distintos momentos de la vida cotidiana, acercando oportunidades para disfrutar, comprar y darse gustos pagando menos.
Y ahora también podés sumar el cuidado de tu imagen a esa lista de beneficios.
¿Cómo acceder al beneficio de London Barbería?
Es muy simple:
- Descargá la app de Club Crónica desde Play Store y App Store.
- Registrate gratis y completá tus datos.
- Ingresá a la sección de beneficios.
- Buscá London Barbería & Peluquería.
- Activá el beneficio y presentalo al momento de utilizarlo.
La aplicación reúne los beneficios disponibles para los socios y permite consultar las promociones directamente desde el celular.
Martes y miércoles son una buena excusa para renovarte. Con Club Crónica y London Barbería, podés cambiar el look y aprovechar el descuento.