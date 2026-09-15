La cartelera se renueva constantemente y cada semana llegan nuevas propuestas para todos los gustos: grandes producciones, películas de acción, comedias, terror, animación y opciones para disfrutar en familia. La clave está en elegir el día, la película y aprovechar los beneficios disponibles.

Una cartelera para elegir cuándo salir

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En el circuito cinematográfico, cadenas como Atlas Cines, Cinépolis, Cinemacenter y Cinema Adrogué ofrecen una cartelera variada con los últimos estrenos, películas familiares y producciones para todos los gustos.

Con Club Crónica, además, ir al cine puede convertirse en un plan mucho más accesible. Los socios pueden aprovechar promociones especiales en distintas cadenas y disfrutar de sus películas preferidas sin tener que esperar una ocasión especial.

El beneficio de 2x1 en entradas permite transformar cualquier día en una oportunidad para compartir una salida: elegir una película, invitar a alguien y disfrutar juntos de la experiencia del cine.

Y la propuesta de entretenimiento no termina en la pantalla grande. Para quienes buscan sumar teatro a sus planes, espacios como el Teatro Metropolitan, Paseo La Plaza y el Teatro Gran Rex también ofrecen espectáculos para todos los públicos.

El plan perfecto puede aparecer cualquier día

Muchas veces, el mejor momento para ir al cine no es el que estaba planeado. Puede ser ese miércoles en el que aparece un estreno que tenías ganas de ver, un jueves para cortar la semana o un domingo para terminar el fin de semana con una película.

Por eso, contar con beneficios disponibles todos los días permite aprovechar mejor la cartelera y convertir los estrenos en planes más frecuentes.

Con Club Crónica, el entretenimiento está al alcance de la mano: solo hay que elegir qué ver, cuándo ir y disfrutar el beneficio.

¿Cómo acceder a los beneficios de Club Crónica? Para aprovechar las promociones, descargá la app de Club Crónica y registrate como socio.

Descargá la app: disponible para dispositivos Play Store o App Store, registrarse de manera gratuita y acceder a todas las ventajas exclusivas que el programa tiene para sus socios.

Una vez dentro de la aplicación, podés consultar los beneficios disponibles y elegir la propuesta que quieras aprovechar.

Club Crónica Classic

Acceso a beneficios y promociones en distintas categorías.

2x1 en entradas de cine en las cadenas adheridas.

en las cadenas adheridas. Beneficios para disfrutar cine, teatro, gastronomía, viajes, compras y mucho más.

Club Crónica Black

Acceso a todos los beneficios de Club Crónica .

. Promociones exclusivas para socios Black.

2x1 en entradas de cine , incluyendo beneficios especiales según la cadena y formato.

, incluyendo beneficios especiales según la cadena y formato. Más descuentos y experiencias exclusivas en entretenimiento y otras categorías.

Atlas Cines, Cinépolis, Cinemacenter y Cinema Adrogué forman parte de las opciones para disfrutar del cine con Club Crónica. Consultá siempre las condiciones y disponibilidad del beneficio directamente en la app.

Instalá Club Crónica, elegí tu próximo estreno y hacé que cualquier día sea un buen día para ir al cine.