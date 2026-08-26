Doble beneficio para tu bolsillo

Pero eso no es todo. Los socios de Club Crónica pueden potenciar aún más esta ventaja gracias a un beneficio exclusivo pensado para quienes utilizan su vehículo todos los días. Al pagar con dinero en cuenta desde la App YPF, acceden a un 10% de descuento en combustible INFINIA, logrando una combinación ideal entre ahorro y rendimiento.





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De esta manera, mientras el dinero permanece disponible en la aplicación y genera intereses diariamente, también puede utilizarse para acceder a descuentos concretos al momento de cargar combustible. Una propuesta que ayuda a cuidar el presupuesto sin resignar movilidad ni comodidad.

Para comenzar a disfrutar de este beneficio, solo hay que descargar la app de Club Crónica, disponible para dispositivos Play Store o App Store. , registrarse de manera gratuita y acceder a todas las ventajas exclusivas que el programa tiene para sus socios.

Con iniciativas que combinan ahorro, tecnología y beneficios reales, Club Crónica continúa acercando oportunidades para que sus usuarios aprovechen mejor su dinero en cada etapa de su día a día.





