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Doble beneficio para tu bolsillo

En tiempos donde cada peso cuenta, encontrar alternativas que permitan optimizar los gastos cotidianos se volvió una prioridad para miles de argentinos. En ese escenario, la App YPF incorporó una nueva funcionalidad que transforma la manera de administrar el dinero: ahora, el saldo disponible en la cuenta puede generar rendimientos diarios de forma automática. Esta nueva funcionalidad permite que los usuarios obtengan una remuneración sobre el dinero depositado en la aplicación, sin necesidad de realizar operaciones adicionales.

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Doble beneficio para tu bolsillo

 Pero eso no es todo. Los socios de Club Crónica pueden potenciar aún más esta ventaja gracias a un beneficio exclusivo pensado para quienes utilizan su vehículo todos los días. Al pagar con dinero en cuenta desde la App YPF, acceden a un 10% de descuento en combustible INFINIA, logrando una combinación ideal entre ahorro y rendimiento.


Doble beneficio para tu bolsillo

De esta manera, mientras el dinero permanece disponible en la aplicación y genera intereses diariamente, también puede utilizarse para acceder a descuentos concretos al momento de cargar combustible. Una propuesta que ayuda a cuidar el presupuesto sin resignar movilidad ni comodidad.

Para comenzar a disfrutar de este beneficio, solo hay que descargar la app de Club Crónica, disponible para dispositivos Play Store o App Store. , registrarse de manera gratuita y acceder a todas las ventajas exclusivas que el programa tiene para sus socios.

Con iniciativas que combinan ahorro, tecnología y beneficios reales, Club Crónica continúa acercando oportunidades para que sus usuarios aprovechen mejor su dinero en cada etapa de su día a día.



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