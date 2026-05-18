Y ahora la jugada es todavía mejor: con Club Crónica tenés 10% OFF en toda tu compra para que el hambre se vaya contento... y la billetera también.

Porque seamos sinceros: no hay nada más lindo que salir con amigos, pareja o familia, pedir una hamburguesa gigante con papas crocantes y bajarla con una bebida helada. Y si encima ahorrás unos mangos, mejor todavía.

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En Morfi Burger el ritual arranca fuerte: medallones bien cargados, cheddar que explota, panceta crocante, opciones veggie y combos que vienen listos para pelearle mano a mano al antojo más salvaje. Desde las clásicas hasta las más picantes, todo está pensado para los que no comen "algo rápido", sino para los que quieren darse un gusto de verdad.

¿La mejor parte? Hay sucursales por todos lados para que siempre tengas una cerca cuando el hambre ataque:

Rosario

• San Martín 5869

• Avenida Alberdi 179 bis

Cañuelas

• Iara 858

La Matanza

• Juan Manuel de Rosas 14457

• Avenida Montecarlo 532

• República de Portugal 2526

• Avenida José Equiza 6233

• Cobo 5978

• Avenida Luro 5605

• Monseñor López May 6662

González Catán

• José León Larre 693

Valentín Alsina

• Avenida Tte. General Juan D. Perón 2800

Microcentro

• Lavalle 478

La ecuación es simple y no falla: hamburguesas gigantes + salida con amigos + descuento del Club Crónica = planazo asegurado.

Para activar el beneficio solamente tenés que descargar la app en la Play Store y App Store de Club Crónica, registrarte y mostrar el descuento al momento de comprar. Fácil, rápido y delicioso. Porque comer rico está buenísimo... pero comer rico y gastar menos, todavía más.