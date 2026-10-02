La alimentación también es una forma de cuidar.

Al igual que sucede con las personas, la alimentación ocupa un lugar importante en el bienestar de los perros. Una dieta equilibrada y adaptada a sus necesidades puede contribuir a mantener una buena condición física y acompañar sus niveles de energía.

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La edad, el tamaño, el nivel de actividad y las características particulares de cada animal son aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de elegir qué darle de comer. Ante cualquier duda, la recomendación de un profesional veterinario es la mejor guía.

Movimiento, juegos y compañía.

Salir a caminar, jugar, explorar nuevos lugares o simplemente compartir un momento juntos también forma parte de una vida saludable.

La actividad física ayuda a mantenerlos en movimiento, mientras que los estímulos y la interacción cotidiana favorecen su bienestar general. Además, esos momentos fortalecen uno de los aspectos más importantes de la relación entre una persona y su perro: el vínculo.

Estar atentos a sus necesidades

Cada perro tiene su propia personalidad y sus propios ritmos. Por eso, conocer sus hábitos permite detectar cambios que pueden ser importantes.

Variaciones en el apetito, el comportamiento, la energía o la movilidad son señales que merecen atención. Observarlos y realizar controles veterinarios periódicos permite acompañar mejor cada etapa de su vida.

Cuidarlos también es compartir la vida

Quienes aman a los perros saben que muchas veces son ellos quienes convierten una rutina común en un momento especial. Una bienvenida al llegar a casa, una caminata, un juego o simplemente su compañía pueden convertirse en parte de nuestros recuerdos cotidianos.

Por eso, cuidar su alimentación, su salud y su bienestar no se trata solamente de prolongar sus años de vida, sino también de ayudar a que esos años estén llenos de energía, compañía y buenos momentos.

Porque cuando un perro está bien, también se disfruta más todo lo que se comparte con él.

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