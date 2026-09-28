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Lunes, 28 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
Beneficios

Teatro en cualquier momento

De grandes clásicos a comedias inolvidables, Teatrix reúne producciones teatrales con reconocidos artistas y permite disfrutar de cada función desde cualquier dispositivo. Además, los socios de Club Crónica acceden a descuentos del 25% y el 30% en sus suscripciones mensuales, todos los días y sin tope de descuento.

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El teatro tiene una magia particular: historias que emocionan, personajes que quedan en la memoria y actuaciones que merecen volver a disfrutarse. Con Teatrix, esa experiencia trasciende las salas tradicionales y llega a las pantallas, con una propuesta que acerca grandes producciones a quienes quieren disfrutar de la cultura desde cualquier lugar.

La plataforma argentina de streaming teatral ofrece un catálogo que permite recorrer distintos géneros y descubrir propuestas para todos los gustos. Comedias, dramas, clásicos y espectáculos protagonizados por reconocidas figuras de la escena nacional forman parte de una programación que invita a descubrir nuevas historias y reencontrarse con obras inolvidables. 

Teatro en cualquier momento

 Entre sus propuestas se encuentra «Brujas», la emblemática comedia protagonizada por Moria Casán y otras grandes figuras, que conquistó al público argentino. También se pueden descubrir producciones de destacados actores y directores, con historias que recorren desde el humor y el entretenimiento hasta los vínculos familiares y las emociones más profundas.

Teatro en cualquier momento

 La variedad de contenidos permite elegir entre diferentes experiencias: una comedia para compartir en familia, un drama para reflexionar o una obra clásica para revivir la magia del escenario. Todo con la comodidad de acceder a las funciones desde casa y elegir el momento para disfrutarlas. 

Teatrix también ofrece una manera diferente de acercarse al mundo teatral. Su propuesta digital permite descubrir espectáculos que quizás no llegaron a la cartelera de cada ciudad y recuperar producciones que dejaron su marca en el público. 

 CLUB CRÓNICA: MÁS TEATRO, MÁS BENEFICIOS 

Disfrutar de grandes producciones también puede ser más accesible. A través de  Club Crónica, los amantes del teatro tienen la posibilidad de acceder a descuentos exclusivos en la suscripción mensual de Teatrix

Los beneficios están disponibles todos los días y no tienen tope de descuento:

  • Socios Classic: 25% OFF en la suscripción mensual.
  • Socios Black: 30% OFF en la suscripción mensual.

Una oportunidad para explorar el catálogo de la plataforma, descubrir nuevas propuestas y disfrutar de grandes intérpretes con un ahorro adicional.

 ¿CÓMO ACCEDER AL DESCUENTO?

Para aprovechar el beneficio, solo tenés que descargar la aplicación de  Club Crónica, disponible gratuitamente en Play Store o App Store, y registrarte como socio.

Una vez dentro de la aplicación, buscá el beneficio de Teatrix y seguí las indicaciones para activar tu descuento en la suscripción mensual.

Con Teatrix, las grandes historias del teatro argentino están al alcance de tu pantalla. Y con Club Crónica, disfrutarlas también significa ahorrar.

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