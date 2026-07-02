También es una de las opciones favoritas para disfrutar durante los grandes eventos deportivos. Cada vez que juega la Selección Argentina en un Mundial, la Copa América o un partido decisivo de Eliminatorias, miles de argentinos eligen reunirse frente al televisor con una buena picada como protagonista. Porque alentar en grupo siempre sabe mejor cuando hay algo rico para compartir.

Pero no hace falta esperar un Mundial. Una noche de amigos, una cita en casa, una celebración especial, un brindis de fin de año o un encuentro improvisado son ocasiones ideales para disfrutar de una picada completa sin tener que cocinar durante horas.

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Todo Pik: todo lo que necesitás para una picada inolvidable

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Compartir una picada siempre es una buena idea. Y ahora, con los beneficios exclusivos de Club Crónica junto a Todo Pik, disfrutar de esos momentos es todavía más conveniente.