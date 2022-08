Siendo el último de ocho hermanos, César "Banana" Pueyrredón comentó que la música llegó a él gracias a que su padre era publicitario, quien se quedaba hasta las tres de la mañana porque necesitaba tener una respuesta para las campañas publicitarias a las cuales era contratado. "A los 9 o 10 años empecé a tocar un piano que apareció en casa, en el cual uno de mis hermanos mayores empezó a tomar clases", comentó.

Luego de tomar clases de piano y vivir un año en Canadá, cuando estaba terminando el colegio a sus 17 años, tuvo su primera banda profesional, llamada "Banana", a fin de 1969, conjunto que duró 15 años hasta 1984, donde a partir de ese año comenzó su carrera como solista, hasta el día de hoy.

Hablando de "Banana", el artista comentó que luego de la primera oleada del rock, quienes hablaban con canciones de protesta, con su propio conjunto en 1973 pudo meter las primeras baladas, que no son las latinas, sino que son de rock, cantandole al amor: " (por su voz rasposa y no melódica) Las baladas nuestras fueron características de Argentina y, estando en Miami, me dí cuenta de la admiración que tienen todos los latinos por nuestra música de rock", agregó.

"Banana" es un reconocido hincha del Club Atlético Independiente. Su familia estaba conformada por sus dos padres y 8 hermanos: 5 hombres y 3 mujeres. De los primeros, dos no le daban importancia al fútbol, al igual que su padre, pero tres de ellos sí. Allí comentó: "Creo que por un tío, el marido de una prima de mi vieja que nos llevó a la cancha por primera vez y ahí nos hicimos todos fanas", comentó y argumentó: "En cada rincón de Argentina seguro hay un hincha de Independiente".

Por sus giras y el gran momento que le tocaba vivir en la música, tuvo que hacer muchos viajes, esto llevó a que se perdiera algunos momentos con sus hijos, los cuales lamenta, pero destaca la labor de su esposa en ponerle el orden a la familia y añadió que lo que hacía mucho era lo lúdico, jugar mucho con ellos.

Siguiendo con el lado familiar, contó que Fabiana Cantilo es hija de una prima suya, lo cual la convierte en una sobrina segunda, al igual que Patricia Bullrich , lo que las convierte en primas entre ellas. "Es una familia con muchos artistas", destacó.

Si bien tiene 8 hermanos, tiene hermanos de la vida como Eddie Sierra a quien destaca a una persona con un gran talento y capacidad musical. También habló sobre el encuentro con Armando Manzanero, cantando "Por una Mujer", diciendo que fue una de las cosas mas lindas de su vida.

El músico está celebrando los 50 años de "Toda Una Noche Contigo", la primera balada de rock que grabó "Banana". Esto va a ser el sábado 20 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.