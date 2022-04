El lanzamiento del tercer álbum de Liam Gallagher como solista, ‘C’MON YOU KNOW’, está destinado a ser uno de los eventos más importantes del año.

La salida del álbum se vio anticipada por el primer singl. ‘Everything’s Electric’, que ingresó al Top 20 en el Reino Unido como el éxito más grande de Liam a la fecha. El ritmo no bajó con las grandes presentaciones en los BRIT Awards y en el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, y continuó el apoyo de NME con su premio Momento Musical del Año y la reciente portada. Ahora, Liam presenta el tema que da título al álbum, que ya está disponible a través de Warner Records.

Mientras que ‘C’MON YOU KNOW’ vibra con los rasgos que convirtieron a Liam en una figura icónica -un himno estridente de rock ‘n’ roll coronado por su gruñido característico- es también un fuerte avance en términos de actitud y audio.

Desde el punto de vista musical, está lleno de toques sonoros: crecientes voces de fondo características del gospel de Motown, el saxo chirriante de Ezra Koenig de Vampire Weekend, y sintetizadores Moog vintage que elevan la vorágine sonora.

Las letras de Liam también provienen de un lugar nuevo. en lugar de ser combativas, sus palabras están plenas de positividad y de la alegría que da la reunión con los amigos, la familia y los fans. Como admite abiertamente: “Estoy cansado de ser un tipo duro.”



La canción fue compuesta por Liam y producida por su frecuente colaborador, el ganador del Grammy, Andrew Wyatt. Como sugiere el tema que da nombre al álbum y ‘Everything’s Electric’, el álbum ‘C’MON YOU KNOW’ le infunde a los himnos clásicos de Liam nuevos toques experimentales. Andrew Wyatt es el productor principal en todos los temas, mientras que Ezra Koenig contribuye en algunas canciones.

Entre otros productores/compositores encontramos a Greg Kurstin (Adele, Sir Paul McCartney), Dave Grohl, Ariel Rechtshaid (HAIM, Brandon Flowers), Adam Noble (Biffy Clyro); los frecuentes colaboradores de Liam, Michael Tighe y Simon Aldred, y los miembros de su banda en vivo, Dan McDougall y Mike Moore.



Además de lanzar ‘C’MON YOU KNOW’, el 27 de mayo Liam presentará el álbum en vivo ‘Down By The River Thames’. Transmitido originalmente por streaming el 5 de diciembre de 2020, el show se convirtió en uno de los más memorables de la pandemia.