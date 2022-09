Será un show único, en una noche única, donde el artista repasará durante las canciones más populares de su carrera, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata´.



Tu voz, Oncemil, La llave, Pájaro Cantor, Motivos, De solo vivir, Aventura, Cien Años, Espejo, El Amor en mi vida, El Hechizo, Piedra Libre, Abrazándonos, Sin principio ni final, El Mar… entre muchas otras canciones, serán parte del repertorio de lo que se anuncia como una noche inolvidable.



Con toda la alegría y emoción que representa volver a este Estadio, Abel se expresó diciendo que “la vida está llena de momentos que suceden una sola vez. Incluso en la rutina, en la repetición, hay momentos que son únicos. El momento del primer paso, del primer beso o en el que decidís cambiar algo, es único. Todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, es tan único como la vida misma. Así, de esa manera, el 10 de diciembre vamos a vivir una noche única en el Único”.







SOBRE ABEL PINTOS





Abel Pintos es uno de los artistas más importantes de la escena musical argentina en la actualidad.



Lleva más de 26 años de carrera, durante la cual editó 13 álbumes: 11 álbumes de estudio y 2 registros en concierto. El ante último, titulado “La familia festeja fuerte”, grabado en diciembre de 2017 en el Estadio de River Plate, contó con una edición de lujo en formato libro de fotos, con CD y DVD. Una edición muy especial en su discografía que retrata de manera verdaderamente integral lo que sucedió durante esas dos noches inolvidables.



La gira de “La familia festeja fuerte” celebró con 36 conciertos en 28 ciudades, en 10 países (España, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina), convocando a más de 100.000 personas en un corto tiempo.



A principios del 2019 presentó su single y video clip “Cien Años”, el cual fue la cortina de la novela “Tierra de Amor y Venganza” y se ubicó durante todo el año en los principales puestos de los rankings radiales y digitales de su país, consolidándose como su nuevo hit manteniéndose durante todo el año en los primeros puestos de ranking de Spotify. Además, dio a conocer la versión sinfónica de su single “Cien Años” y de la canción de Charly García, “Cuando Ya Me Empiece a Quedar Solo”, las cuales anticiparon lo que fue su concierto sinfónico Universo Paralelo en noviembre, con tres sold out en el flamante Estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Para terminar el 2019, presentó en diciembre “Quiero Cantar”, primer single y video de su álbum de estudio, que se dio a conocer al año siguiente.



En el 2020 presentó otros dos adelantos de su último disco: “El Hechizo”, junto a la cantautora española Beatriz Luengo y “Piedra Libre”, canción que le dedicó a su hijo Agustín y que se ubicó por más de 5 semanas consecutivas en el puesto número 1 de radios en Argentina. En agosto fue el primer artista argentino invitado a formar parte de “TALKS AT GOOGLE” – un programa global de entrevistas cuyo objetivo es llevar invitados inspiradores para compartir sus ideas (en Estados Unidos han participado personalidades como Barak Obama, Lady Gaga, Conan O'Brien y Salman Rushdie).



Comenzó el 2021 lanzando “El amor en mi vida”, canción que forma parte y le da título a su álbum más reciente y por el cual acaba de recibir el Premio Gardel a mejor álbum pop del año. Este es su trabajo discográfico más íntimo y personal, lanzado pocos días después de su cumpleaños número 37. Cuenta con la participación de artistas internacionales como Yotuel (Cuba), Camila (México), Beatriz Luengo (España) y Lali (Argentina). El lanzamiento de este álbum vino acompañado del video clip de la canción “De mí, contigo”, junto al exitoso dúo Camila. En septiembre presentó el videoclip de “Espejo”, canción que forma parte de su álbum El amor en mi vida, y que el mismo Abel describe como “liberadora”. Para finalizar el año, lanzó en diciembre una nueva versión de su single “Camina (Suave y elegante)” junto a Los Palmeras. Esta canción, compuesta por Abel junto a Beatriz Luengo y Yotuel, forma parte de su último trabajo discográfico y se ha convertido en una de las favoritas del público, que en cada concierto en vivo no para de bailar y cantarlo.







ABEL EN CIFRAS

· 26 Años con la música

· 13 álbumes editados

· 15 Estadios Luna Park entre 2013 y 2015

· 21 funciones consecutivas agotadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires en 2015. Una de ellas a total beneficio del Hospital Garrahan, lo que permitió construir una sala para los pacientes

· 25.000 espectadores en una noche en el Estadio Único de la ciudad de La Plata

· 1 estadio Luna Park y 11 Teatros Ópera sold out entre octubre y noviembre 2016

· 2 estadios River Plate sold out en diciembre 2017

· 3 shows sold out en el Movistar Arena (concierto sinfónico) en noviembre 2019

· 12 shows sold out en el Movistar Arena en 2021

· #1 en iTunes, Spotify y Deezer con su single “Cómo Te Extraño”

· 1 B totales de streams en todo el mundo

· 1.9 B totales de visitas en sus videos en todo el mundo

· 950 K totales de ventas físicas

· 31 funciones agotadas en el Teatro Opera Orbis de Buenos Aires durante mayo, junio y julio de 2022.



RECONOCIMIENTOS

· “Cien Años” Oro (2019)

· “La Familia Festeja Fuerte” Disco de Oro (2018)

· “11” Doble Platino (2016)

· “Único” Doble Platino (2015)

· “Abel” Diamante (2013)

· “Sueño Dorado” Quíntuple Platino (2012)

· “Revolución” Disco Platino (2010)

· “La Llave” Disco de Oro (2007)

· 18 Premios Gardel, incluyendo 3 de Oro (junto a Charly García, los únicos dos artistas que lo ganaron tres veces) y 3 Canción del año (única categoría votada por el público).

· 2 Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2004