La sensación del pop global con múltiples certificaciones de la RIAA, Ava Max, presenta su nuevo himno pop “Million Dollar Baby”, disponible ACÁ. La nueva canción es el single más reciente incluido en su próximo álbum, Diamonds & Dancefloors, que se conocerá el viernes 27 de enero. La alegre y descarada canción es una interpolación del tema de LeAnn Rimes “Can’t Fight The Moonlight” y ya es favorita de los fans tras una serie de videos en TikTok en donde aparece Rimes. “Million Dollar Baby” se presenta junto con un video oficial dirigido por Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney).



“Cuando creé este tema estaba pasando por un muy mal momento de mi vida: con el corazón roto y muy triste”, comentó Ava. “Lo titulé ‘Million Dollar Baby’ para tener presente mi propio valor y escribí la letra para demostrar que se puede superar y lograr cualquier cosa cuando nos concentramos en ello. El verso ‘Rompió las cadenas, convirtió el fuego en lluvia’ (‘She broke out of her chains, turned the fire into rain’) muestra el viaje por el que me llevó esta canción: de sentirme agobiada por la tristeza a liberarme y volver a sentirme yo misma”.



Ava anunció la salida de Diamonds & Dancefloors con el exitoso single “Maybe You’re The Problem”, que actualmente supera los 20 millones de reproducciones en YouTube. “Maybe You’re The Problem” se presentó tras la colaboración de Ava con el icónico DJ Tiësto en su éxito mundial “The Motto”, que se convirtió intantáneamente en un suceso internacional, ascendiendo al Top 5 del chart de canciones de música Dance/Electrónica de Billboard, con más de 835 millones de streams en todo el mundo. El video oficial fue dirigido por Christian Breslauer (The Weeknd, Lil Nas X, Doja Cat) y supera actualmente los 94 millones de vistas en YouTube.



El muy esperado álbum Diamonds & Dancefloors le sigue al primer trabajo de Ava Heaven & Hell, que obtuvo certificación de oro de la RIAA y lideró los charts de todo el mundo, alcanzando los 8.500 millones de reproducciones y certificaciones de oro, platino y múltiple platino en más de una docena de países. Ava obtuvo elogios de medios como VOGUE, Rolling Stone, Vanity Fair, Billboard y PAPER, y fue incluida por Forbes en la codiciada lista de “30 de menos de 30” en 2021.

Acerca de la artista

Ava Max está lista para llevar su ya extraordinario ascenso a niveles aún más elevados con los singles de 2022, “Maybe You’re The Problem” y “Million Dollar Baby”, además de su segundo álbum Diamonds and Dancefloors. Con más de 12.000 millones de reproducciones en todo el mundo, una serie de exitosas colaboraciones y múltiples certificaciones de oro y platino en Estados Unidos, la artista albano-norteamericana demostró ser una verdadera estrella del pop gracias a su impactante voz, su moderna mentalidad y su innegable talento para la creación de temas de ese género.

En 2018 Max hizo su explosivo debut con el éxito certificado con 4 platinos en Estados Unidos, “Sweet but Psycho”. Con más de 3.500 millones de reproducciones en todo el mundo, la canción causó furor y se mantuvo durante tres semanas en el Top 10 del del Hot 100 Billboard, mientras alcanzaba el N° 1 en más de 20 países y obtenía la certificación de diamante en Brasil, Francia y Polonia, y varias certificaciones de platino en Australia (5x), Austria (3x), Bélgica (2x), Canadá (6x), Dinamarca (3x), Alemania (2x), Italia (3x), Países Bajos (2x), Nueva Zelanda, Noruega (9x), Portugal (2x), España, Suiza (4x), y Reino Unido (3x). Junto a su video oficial que supera los 780 millones de vistas, “Sweet But Psycho” le valió además a Max una serie de galardones internacionales, como el de “Mejor Artista Push” en los MTV Europe Music Awards de 2019; nominaciones como “Mejor Artista Nuevo” en los MTV Video Music Awards y MTV Europe Music Awards de 2019, y el iHeartRadio Titanium Award por sus más de 1.000 millones de pasadas sólo en 2020. Max continuó a su ritmo con una serie de éxitos, “So Am I” (con certificación de oro), “Salt” y “My Head & My Heart” (con certificación de platino) y el que da nombre a su álbum debut Heaven & Hell, también con certificación de platino.



El nuevo álbum hizo un debut espectacular en todos los charts del planeta, acumulando más de 11.000 millones de reproducciones y certificaciones de oro y platino en más de una docena de países. En 2021 Max presentó “EveryTime I Cry”, considerada por PAPER como “un éxito innegablemente alegre”, junto con un video oficial co-dirigido por Max y Charlotte Rutherford, que supera los 23 millones de vistas en YouTube. Además, el himno de Tiësto & Ava Max “The Motto” fue un éxito internacional desde su lanzamiento en noviembre de 2021, ingresando en el Top 4 del chart de canciones de música Dance/Electrónica de Billboard con más de 500 millones de reproducciones en todo el mundo a la fecha.

Incluida por Forbes en su prestigiosa lista de “30 de menos de 30” en 2021, Ava llamó la atención de medios de alto perfil como VOGUE, Rolling Stone, Vanity Fair, Billboard y PAPER, por nombrar algunos, y realizó una gran cantidad de presentaciones en programas como The Late Late Show with James Corden, TODAY, Jimmy Kimmel Live!, Good Morning America, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2020, los MTV Europe Video Music Awards, y muchos más. Como una verdadera artista internacional, Max formó equipo con una increíble variedad de músicos de todo el mundo, desde el DJ y productor noruego Alan Walker y la superestrella española Pablo Alborán, a David Guetta, Jason Derulo, AJ Mitchell (en el tema con certificación de oro de la RIAA “Slow Dance”), y estrellas de la música country como Thomas Rhett & Kane Brown (en el tema con certificación de oro “On Me”). Ahora, con “Maybe You’re The Problem” y “Million Dollar Baby”, Ava Max está destinada a impulsar el pop aún más, directamente hacia la cima y más allá.