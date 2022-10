Para empezar, Blackdali elogió a Nonpalidece diciendo que son el bastión del reggae en el habla hispana, y que en todo latinoamérica son una buena palabra, donde estan siempre prendidos y ayudando a todos quienes los necesitan.

Esto va de la mano de "La Tierra del Desencanto", su nuevo trabajo, debido a que trabajó con la productora de Nonpalidece, donde trabajaron el sonidista, un productor integral de la banda. También agregó que lo compuso con Germán Álvarez, tecladista de Todos tus Muertos, y que se hizo en pandemia, siendo que hace dos años que lo "tenía guardado".

A partir de esta canción, Blackdali tiene como objetivo sacar una canción por mes, lo cual está cumpliendo porque este 12 de octubre sacó "Positive Yard", con un productor costarricense llamado Costa Rebel. "Son cuatro canciones con un sonido noventoso, el 15 de noviembre sale "Seguiremos", después grabé otra "Rococó"; esto va a ser la primera parte de un EP, que del otro lado va a tener más del estilo canción, más orgánica, del estilo '80 y '90".

"Ahora le estoy buscando una vueltita más sociológica, más de descubrir, de ir viajando solo, descubriendo talentos, donde cada vez me enriquezco más de eso; es una vivencia que con bandas más grandes no pude vivir, del tocar en un lugar tras otro no sabías donde tocabas; este año fue largo, empecé todo el verano en la costa, y después hice un mes de Costa Rica; en Mayo en México, vine acá y también shows, y conociendo un montón de músicos, trabajando y coproduciendo con otra gente", contó el artista con respecto al trabajo que viene realizando.

Destaca que su música pasa por diferentes estados de ánimo. Este tema que nos está presentando, va por el lado emocional, para el corazón y muy familiar; luego con "Positive Yard", es más alegre y bailable; con "Seguiremos", va por el lado oscuro, "hecho con un teclado Casio viejo de los 80"; y el último va a ser bien pesado. Las que restan serán canciones, donde puede ser un "anfibio", porque no sabe el cómo lo va a abordar.

La película que realizó

El artista tiene un amigo que es cineasta y le propuso realizar una película, como un desafío para él. Allí le dijo: "Vos sabés que no hay ni una película de reggae en el INCAA argentina o de habla hispana". Se dieron cuenta de eso y ante varias idas y vueltas, llegaron a la conclusión que bien o mal, la tenían que llevar a cabo.

En ese momento hicieron un "Docudrama" de lo que es su salida de Kameleba hasta lo que pasa hoy en día, "De Jamaica hasta tierra del fuego", tratando de encontrar una identidad nueva, entrelazado de piezas de fuego y experiencia.