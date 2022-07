C Tangana



La confirmación de su ansiado regreso al país encuentra a C. Tangana en su mejor versión tras el gran éxito de su álbum El Madrileño, con el que se afirmó como uno de los artistas que está redefiniendo la música en español. Cita imperdible para el 22 de noviembre en Buenos Aires.

“Antes de morir quiero el cielo” cantaba C. Tangana en 2016. Con un ascenso a un ritmo vertiginoso desde ese entonces, podría afirmarse que el español estaría cumpliendo ese deseo. Hoy por hoy C. Tangana está en boca de todos, y es sin lugar a dudas uno de los artistas de habla hispana de mayor influencia a nivel global.



Luego de una muy comentada espera por su visita al país, los fanáticos locales tendrán al fin la oportunidad de ver su nuevo show en vivo, producido por DF Entertainment, la noche del 22 de noviembre en Buenos Aires. Los tickets se podrán conseguir a partir del viernes 15 de julio a las 12 pm.



Con Sin Cantar Ni Afinar LATAM Tour 22’, C. Tangana saldará una deuda pendiente con el público latinoamericano, acercándoles al fin el cinemático espectáculo diseñado para grandes audiencias que viene impactando tanto a sus fans españoles como a la crítica, que lo ha catalogado como un espectáculo que vino a redefinir la experiencia de la música en vivo. Además de Buenos Aires, el tour será el broche de oro de lo que viene siendo su mejor año hasta el momento y hará vibrar a los fans colombianos con una noche en Bogotá, y a los mexicanos, con fechas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.



En febrero de 2021 el español lanzó oficialmente El Madrileño , trabajo discográfico que se consagró como todo un éxito de ventas, superando las 5 millones de reproducciones en Spotify en menos de 24 horas. En este álbum C. Tangana se dio el lujo de contar con la participación de un gran número de estrellas invitadas, entre ellas los artistas sudamericanos Jorge Drexler y Andrés Calamaro, el mexicano Ed Maverick, el español Kiko Veneno, la banda franco-española Gipsy Kings o el reconocido guitarrista y vocalista Elíades Ochoa, antiguo integrante de la agrupación cubana Buena Vista Social Club, entre otros.



Si faltaba algo para consolidar el furor por su personal forma de conciliar géneros, sonidos, tradiciones, tendencias y generaciones, C. Tangana marcó un hito con su Tiny Desk Concert -el más visto de 2021- donde lanzó la pegadiza “Me maten” junto a Antonio Carmona y dejó al mundo entero soñando con ser parte de su mesa. Ese año el español se alzó con dos Grammy Latinos a la Mejor Canción Alternativa por 'Nominao' y a la Mejor Canción Pop/Rock por 'Hong Kong' -temas en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro, respectivamente.



El show promete ser una bocanada de aire fresco, una fiesta de principio a fin repleta de sus canciones tanto de su último lanzamiento como de las etapas que lo condujeron al lugar que ocupa hoy. Fiel a su sello personal y a su estilo que ha cambiado el rumbo de la música urbana, la de C. Tangana es una performance distinta que viene a cambiar las bases de lo que puede hacerse en un show en vivo.