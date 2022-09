Con motivo de su cumpleaños 60, Tano Romano va a festejarlos tocando con su banda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Venimos laburando a full con todo el equipo técnico con el que estamos siempre, con toda la gente, así que va a ser un show impresionante", comentó con una gran estima el Tano.

Con un nuevo disco y una nominación a un Premio Gardel, el artista esta pasando por un gran año 2022. Como anticipo de la gran fiesta mencionada, añadió que van a estar Tano Romano, "La H no murió", Malón y grandes invitados.

"Escuchaba Hermética y Malón desde hace muchísimos años, crecí escuchando su música y tuve la suerte de participar del evento de los 25 años en el 2010, asi que en lo personal es un orgullo enorme, un sueño cumplido, y la verdad que cuando estoy ensayando con él y con los demás integrantes, yo cierro los ojos y escucho las notas que hace, apagamos las luces y las notas de él son campanitas, temas que yo ponía en el cassette", contó Pablo, el baterista.

Lo que impulsa al Tano Romano a seguir con la música

"Amo hacer esto, y estar en el escenario disfrutando con ellos; con Pablo hace mucho tiempo que tocamos y, como el dice que disfruta de lo que yo toco, yo disfruto de lo que él toca y este va a ser un show especial, porque no va a ser un show de la banta Tano Romano, sino que va a ser una fiesta donde van a haber muchos invitados; algunos no van a poder estar, porque tenemos shows y compromisos, pero hay muchos invitados confirmados y vamos a recordar muchos momentos. Son todos amigos que nos conocimos por la música y que amamos esto", argumentó el Tano Romano.

Lo que disfruta después de tantos años

"Todavía sigo disfrutando y noto que me pongo a zapar, y todo avanza, teniendo otras maneras de laburar y componer; hoy te ponés con una compu, una batería y te pones a tocar tres horas seguidas y grabas todo lo que haces, y en esas tres horas, algo lindo sale", disparó Romano y añadió: "Sigo disfrutando, sigo zapando, y cada vez que sale algo lindo me emociono y ya me imagino cosas, de todo este tiempo de estar tocando, te imaginas que 'tal riff es para que estén todos pogueando a full, esta melodia la van a corear'.