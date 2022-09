Sergio Tizón posee una gran trayectoria en la música y, a pesar de haber tenido un "impasse", volvió a los escenarios con Sergio Tizon Band. El mismo comentó que en ese tiempo que estuvo afuera, crió a sus hijos y que, el motivo de la charla que tuvo con Carucha, fue la canción que les realizó y dedicó a ellos, llamado "Tres".

A su vez contó que, previo a la pandemia, tuvo una banda que se llamó "Tisoul", compuesta por 9 miembros: "Tuve que aprender a manejar la voz, no tan para arriba sino para abajo, más a lo Barry White y fue transitar y surfear una ola de Soul, que me enriqueció un montón en lo que a mi me gusta que es cantar música negra", disparó Tizón y continuó: "A mi me gusta el Soul, el Rithm and Blues, el Blues, el Funk, toda esa línea; obviamente que puedo cantar un tema de Tano Marciello, y es mi escencia el rock, hardrock, pero también me gusta cantar un blues, Dios me dio esa versatilidad que hoy a la edad que tengo la puedo disfrutar".

Su nuevo single: "Tres"

Este tema se puede decir que es una balada de medio tiempo y emotiva, que se aleja de la "música negra", la cual le gusta a Tizón, pero que sí es un homenaje para los suyos: "Parece una balada Folk, con el sentido de estar extrañando mucho a mis hijos, no los ví durante 7 u 8 meses, por más que son todos mayores, tener ese contacto con ellos siempre, porque yo no vivo con ellos; ahí tuve la necesidad de hacer algo por ellos", agregó el artista.

"Ahí me puse a hacer tonos simples, una canción simple que quise hacer bien balada... re, do, sol, bien simple; empecé a usar la otra parte, la compositiva, de la letra, estuve 3 días escribiéndolo, donde mi mujer me venía a buscar para comer y me decía 'dejá de llorar, terminá ese tema de una vez, porque iba pensando desde que nacieron; entonces toda esa movilización que me generó hacer la letra lo mezclamos como pudimos, me ayudaron a grabarlo Carlos Gardelini de Vox Dei, Gustavo Curti en bajo y Fatiga en batería", siguió con el relato.

Para el cierre, Sergio Tizón comentó que el video va a estar acompañado por dos temas más que va a ser un EP llamado "Tres", como el título del video, siendo esa la cantidad de singles totales.