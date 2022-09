"Este disco refleja mucho de mi, de lo que soy, de mi filosofía de vida que es esta del '3000' de visualizar un futuro y aprovechar mucho también el presente, que las expectativas de ese futuro no se quiebren por alguna barrera que tengamos en el presente; sacando el concepto y la idea del sonido, porque desde el primer tema hasta el último es como un viaje; todos los beats tienen un ambiente increible, cada uno diferente al otro y no tienen similitudes, si el concepto", comenzó diciendo MP El Juvenil al hablar de su nuevo disco.

Los inicios de MP El Juvenil y el cómo llegó a realizar el disco

El artista comenzó en la música hace varios años, en las plazas rapeando, incluso fue ganador de "El Quinto Escalón". Aunque se había alejado de las batallas, teniendo altas y bajas, pero volviendo a hacer lo que le gusta: "La verdad que mi alejamiento de las batallas fue más que nada porque fue el final de una etapa y, en ese momento, me empecé a meter en el estudio porque tenía muchos amigos que hacían música y productores, pero nunca me había metido de lleno", agregó el artista y continuó: "Cuando me alejé no tenía un lugar para hacer catarsis y lo encontré en el estudio, me enfoqué mucho en cómo mejorar y usar mi voz, cómo usar los flows".

También comentó que se alejó de las batallas de freestyle por la "toxicidad" que se generó con quienes participaban de la misma, por la popularidad que había alcanzado y "que no entendían las raíces del freestyle pero lo miraba igual". Una vez que quiso volver en 2020 a las batallas, dijo que fue "el día que le cambió la vida" y que venía con la energía de estudio, donde le "pegaron un ojo" y encaró el proyecto de hacer música ccon su productor; comenzaron con un single y luego el disco, en base a un concepto y terminaron en la creación de "3000".

El mensaje en "3000"

El legado que quiere dejar con este álbum es de un mensaje de, según sus palabras, autosuperación, esfuerzo y trabajar; y que no se trata de lal sea la idea que te quieran implatar desde pequeño, sino que es la que cada uno quiera en base a los recursos que fuiste incorporando en todo el transcurso.

"Yo vengo de Garín, donde haces dos cuadras y hay un caballo, es el campo, el barrio; se vive la delincuencia, el exceso, lo que es un barrio literal y creo que salir de eso y dar un ejemplo para eso es zarpado, también haciendo un género como este que es como la contraposición, nosotros buscamos el sonido trap, con este concepto", comentó MP El Juvenil.

El video de "Me Inspiré"

"La letra de 'Me Inspiré' toca mucho eso de las raíces, y eso también está mucho en el disco, pero también toca el amor y fue un concepto que queríamos sí o sí tocar, 'dijimos tenemos el beat, entonces que el concepto sea este', desarrollamos ideas y escribimos, sin perder el estilo rapper", disparó el artista

Y cerró: "Todo nació cuando estuvimos en Zarate, el campo de Mateo Escobar, agarrando la escencia de el rapper que se sienta y escribe, busca la inspiración, escribe sus barras, no le gusta donde está, agarra un auto y se va; y es una canción que toca mucho la relación que tengo con mi mujer, porque fuimos padres y la explayé ahí, lo que pensaba y sentía, fue eso de dedicarle a ella y a mí, sabiendo que podía salir de la zona de confort"