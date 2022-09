Sus comienzos fueron desde muy chico: arrancó tocando piano y guitarra, y hasta el día de hoy sigue apostando en ese aprendizaje, hoy profesional. A su vez, destaca que sus padres y hermano, lo acompañan constantemente en su inicio de carrera.

Cómo se identifica en cuanto a lo musical

"No me aferro a ningún género, tengo esa versatilidad que me gusta mucho; desde chico empecé a cantar temas de Nino Bravo y Camilo Sexto, y ahora estoy haciendo esta bachata, salsa, cambié mucho", arrancó explicando lo hábil que es a la hora de intepretar.

Y continuó: "La verdad es que no me aferraría a ningún estilo, ningún género, haría todo lo que se puede hacer, lo que me permita la edad y la voz, haría lo que sea".

La composición

A la hora de componer sus canciones, Marce Roca contó que se creó un grupo de whatsapp en donde se autoenvía audios con acordes y melodías. Todos los temas que se están escuchando del artista son de su autoría, pero con la ayuda del padre y el productor Jairo, lo cual espera tener una gran llegada.

Cuando tiene que sentarse a escribir, Roca argumentó que le escribe a lo que sea, donde si ve algo en la calle que le provoque hacerlo, lo aprovecha, aunque también utiliza mucho el recurso del amor, desamor y traiciones.

Su nuevo single "Y ahora regresas" habla justamente del desamor, algo que se puede ver en la totalidad del despliegue del nuevo video.

Sus presentaciones

El próximo 21 de septiembre se va a estar presentando en José C Paz, junto a El Polaco y Ke Personajes.

Aunque lo agarró la pandemia, aprovecho para componer, para pensar nuevas ideas y perfeccionarse en todo lo que esta avocado.