Miranda & Dillom nos traen sus nuevo tema en conjunto. La primera pregunta fue cómo se conocieron y sacaron la "duda" desde el principio: "Nos conocíamos de antemano, pero por relación estrictamente a la música, me gustaba la música de Dillom, y la recomendé en una entrevista; el se comunicó conmigo para agradecerme la mención y, a partir de ahí, empezamos a hablar", comentó Ale Sergi.

Y continuó: "Medio que decantó sola la invitación para venir al estudio, en un principio era para venir a pasar el tiempo, ver qué pasaba, pero en mi interior fantaseaba con alguna colaboración; entonces empecé a pasarle demos de canciones que tenía, hasta que llegó 'Dos', le llamó la atención, le gustó y a partir de ahí surgió la idea".

"Estaba muy entusiasmado en que pueda llegar a salir algo; un poco nervioso también, no te voy a mentir, porque está ahí la presión de cuando te gusta la música del otro, y más de ellos, siendo gente histórica de la música de acá, tenés la presión de que salga todo bien y, como soy exigente conmigo mismo, quería que salga algo único y original", agregó Dillom.

Dillom es el artista que, en la historia, viene a interrumpir ese "amor" que hay entre la pareja. Esta idea le surgió después de pensar el cómo hacer para participar en una historia que estaba escrita para dos personas y no tuvo mejor opción que intentar cortar con lo que acontecía.

Los Miranda destacaron que volvieron de hacer una gira por México y habían encarado otra por nuestro país. Luego de tantos años en el medio, que se siga sumando nuevo público y que sigan vigentes, teniendo galardones, es algo que los emociona mucho, porque les permite segir vigentes.

A su vez adelantaron que están trabajando en hacer música nueva para el 2023, y que "Dos" no va a formar parte, "porque es un lanzamiento especial y único, y queríamos dejarla como una perlita del repertorio diferente y, como va a salir el año que viene, no queríamos sacar temas que tengan tanto tiempo de edición y ahora está la demanda de sacar música más seguido, pero no es algo que nos moleste porque tenemos nuestro estudio y podemos grabar constantemente ", añadió Ale Sergi.

Sobre el single

Casi seis meses después del lanzamiento de su último corte “El Arte de recuperarte”, el dúo más importante e icónico del pop latinoamericano presenta DOS, con la colaboración de Dillom. DOS es una canción súper, pegadiza que logra unir perfectamente los universos de Miranda! y Dillom. Más que una colaboración, DOS es una mezcla de colores novedosa, que Miranda! suma a su ya increíble y diverso repertorio. Muy pedida y anunciada en las redes de los artistas, la colaboración entre Miranda! y Dillom por fin ve la luz.



En el videoclip dirigido por Daniel Ortega, podemos ver a Ale y Juliana, inocentes y enamorados, disfrutando de una cita soñada en el bosque. Entre canciones, cariños y miradas sugerentes, pasan el día sin saber que todo dará un giro inesperado cuando se revele la presencia de un tercero que, al envidiar su amor, monta en colera y se dispone para lo peor.