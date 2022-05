Consideran a su tercer disco como muy importante, donde aclara que en un momento duro del planeta, le vino muy bien ser músico y componer como para atravesar la pandemia y, en el cierre, poder sacar el álbum y salir a tocarlo, como lo hicieron en el Gran Rex y diversos shows.

"Fue un momento donde no quedó otra que ir para adentro, buscar, escribirle a los amigos, que se los extrañaba, a la familia; la diferencia con los anteriores discos está en esa vulnerabilidad e introspección", comentó el cantante con respecto a la composición del álbum.

Si bien es hijo de un músico reconocido, Leo Sujatovich, no viene por ese lado su reconocimiento en el rubro, sino por mérito propio: "No me lo esperaba, me tomó por sorpresa, ¿quién se espera que después que haces una canción va a haber 10, 20, 100, 10 mil o los que sean cantando tus canciones? Menos en otros países o ciudades, es algo loco y siempre que hago o vaya a hacer un show grande, siempre va a ser una sorpresa para mi que la gente venga".

Con respecto a su vida de chico dentro de la música compartiendo con su padre, Mateo comentó: "Son distintas etapas de la vida: a los 5 años tomaba clases con mi abuela, después a los 15 empecé a tocar la guitarra, en un momento empecé a trabajar con mi viejo haciendo música y aprendí muchísimo; hoy no es tan así, pero cuando estamos trabajando en algo y nos gusta, nos mostramos lo que hacemos, somos super compinches".

"Tuve colaboraciones con personas muy admiradas, no solo por mi, sino por mucha gente; tuve la suerte de que ellos quieran compartir la música y lo festejo un montón. "Creo que así son las colaboraciones, poder hacer algo con quien te guste mucho, y que del otro lado también le guste lo que haces" , agregó el músico con respecto a todos los artistas que fueron pasando en colaboración, como por ejemplo, Fito Páez.