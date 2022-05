La Fundación Cultural Latin GRAMMY® se complace en anunciar que Camilo donará U$D 1 de cada entrada que se venda durante su próxima gira por Norteamérica, "DE ADENTRO PA AFUERA", para respaldar a la Fundación en sus esfuerzos por promover la educación de creadores de música en todo el mundo por medio de becas, subvenciones y programas de educación musical.

“Estamos agradecidos de contar con el apoyo de artistas como Camilo, quienes han forjado exitosas carreras musicales y ahora devuelven lo recibido apoyando a otros”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación®. “La Fundación y yo estamos orgullos de ver que los artistas cierran el círculo y colaboran con nosotros a fin de preparar el terreno para que sus pares aprendan, se desarrollen y afiancen aún más el futuro de la música latina durante muchas generaciones".

“Me siento muy afortunado de poder estar sumando al desarrollo artístico y creativo de la nueva generación de artistas latinos. Es algo que me hace muy feliz porque en la medida que crezcan ellos y que tengan las herramientas educativas para su desarrollo, estamos invirtiendo en el futuro de nuestro sonido", dijo Camilo. “Hay muchísimo más talento que oportunidades en el mundo latino, y me emociona que se pueda disminuir esa brecha que divide una cosa de la otra”.

.

.

Camilo apoya entusiastamente a la Fundación Cultural Latin GRAMMY y recientemente, en 2021, participó en un programa educativo de Latin GRAMMY En Las Escuelas™ en Miami. Estos eventos brindan información a los estudiantes de música y los conecta con profesionales de la música latina, además de apoyar a los departamentos de educación musical con limitados recursos.

.

La Fundación invita a artistas, músicos profesionales e ingenieros de sonido a visitar escuelas intermedias y secundarias, universidades o instituciones de música para que cuenten a los estudiantes sus historias y experiencias personales, en las que destacan el esfuerzo necesario para superar obstáculos profesionales. El objetivo es que los estudiantes aprendan a optimizar las oportunidades educativas que se les presentan y darles así una ventaja y sólida preparación académica para que puedan competir en el mundo de la música.

.