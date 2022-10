El domingo CAMILO animó a La Tribu y decenas de miles de familias a salir a las calles de Madrid para presentar en directo “De Adentro Pa Afuera”, su más reciente álbum de estudio, y festejar la diversidad bajo el lema de TODOS LOS ACENTOS CABEN EN MADRID.



El marco no podía ser mejor. Fiesta Total. Desde la mismísima Puerta de Alcalá y ante más de 80,000 personas de muchas nacionalidades y edades, el cantante colombiano fue el encargado de poner a cantar y bailar a todos los presentes que coreaban al unísono sus hits más pegadizos como “KESI”, “TUTU” o “Vida de Rico”, entre otras de su nuevo álbum.



Antes de que todo iniciase, Camilo ya tuiteaba emocionado sobre lo que iba a pasar: "Despertándome sin poder creer lo que estoy por vivir hoy. ¡Vamos a hacer un concierto gratuito en la Puerta de Alcalá! ¡Los sueños de Dios son más grandes que los míos! Eso...chau".



Durante el concierto que duró poco más de 90 minutos, CAMILO sorprendió al público presente invitando al escenario a su fiel compañera Eva Luna, con quien interpreto “Por Primera Vez” e “Índigo”; y minutos más tarde a su queridísimo Pablo Alborán, que se unió al colombiano para cantar “El Mismo Aire”.



Como broche de oro y después de una velada histórica en La Puerta de Alcalá, el concierto fue retransmitido para todo el mundo a través de YouTube, lo que contribuyó a su difusión internacional.



Con más de 20 millones de reproducciones combinadas hasta la fecha que certifican el éxito global del nuevo trabajo discográfico del cantautor colombiano, el dos veces nominado al Grammy y ganador de cinco Latin Grammys, estrenaba así su tercer álbum de estudio, arrasando en Madrid con un público fiel y entregado.



Presentado por Sony Music, FPM Entertainment y YouTube, con Los40 como media partner y patrocinado por la Comunidad de Madrid, Imagin, Carné Joven Comunidad de Madrid, Ecovidrio, Air Europa y Barceló.

Camilo nos trae su álbum más personal "De Adentro pa Afuera"

El cantautor dos-veces nominado al GRAMMY® y cinco-veces ganador del Latin GRAMMY® Camilo acaba de lanzar hoy en todas las plataformas digitales su esperado nuevo álbum titulado De Adentro Pa Afuera, bajo el sello Sony Music Latin/Hecho a Mano.

Tras sus multipremiados álbumes Por Primera Vez y Mis Manos, el talentoso cantautor y productor entrega De Adentro Pa Afuera, su tercer álbum de estudio y el más personal de su catálogo, el cual plasma e inmortaliza un momento de sentimientos que se despertaron en su interior con la llegada de su primogénita, Índigo.



Tal y como él lo describe, #DAPA “es una bitácora de las cosas valiosas que están dentro de mí y salen para afuera para compartirlo”, y busca celebrar un nuevo capítulo en su historia y explorar todos los rincones de esa diversidad interna que posee y comparte genuinamente con La Tribu.



“Me gustaría que los oyentes se lleven de este álbum puertas hacia nuevas habitaciones de las personas que son y a su sensibilidad. Hay veces que no estamos seguros de estar capacitados para ciertas emociones y solo necesitamos una llave que abra la puerta a ese nuevo sentir. A veces esas llaves son canciones y me gusta pensar que las mías puedan acompañar a La Tribu a esos nuevos lugares,” expresó Camilo.



Bajo la producción de Camilo y Édgar Barrera, este álbum incluye once temas compuestos por ambos junto a otros grandes compositores y productores, e incluye estelares colaboraciones con artistas internacionales profundamente admirados por Camilo como son Alejandro Sanz, Camila Cabello, Evaluna Montaner, Grupo Firme, Myke Towers y Nicki Nicole.