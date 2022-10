CAMILO celebrará el lanzamiento de su más reciente álbum “De Adentro Pa Afuera” con un concierto histórico desde la Puerta de Alcalá en la ciudad de Madrid, España, el cual será transmitido a nivel mundial a través de YouTube. El galardonado artista y seis veces nominado al Latin GRAMMY® 2022, interpretará sus grandes éxitos incluyendo “Tutu”, “Favorito”, Vida de Rico”, “KESI”, “BEBÉ”, “Ropa Cara”, y los nuevos temas “Índigo”, “Pegao”, o “Alaska”, extraídos de su exitosa tercera producción discográfica.



¿FECHA DE TRANSMISIÓN DIFERIDA DEL CONCIERTO?

Domingo, 9 de octubre de 2022 a las 10:00 PM (España), 3:00pm COT (Colombia), 3:00 PM CDT (México), 4:00 PM EDT (USA), 5:00 PM ART (Argentina).



¿DÓNDE?

El concierto se transmitirá a través de YouTube en el canal oficial de Camilo.

Camilo nos trajo su álbum "De adentro pa Afuera"

El cantautor dos-veces nominado al GRAMMY® y cinco-veces ganador del Latin GRAMMY® Camilo acaba de lanzar hoy en todas las plataformas digitales su esperado nuevo álbum titulado De Adentro Pa Afuera, bajo el sello Sony Music Latin/Hecho a Mano.

Tras sus multipremiados álbumes Por Primera Vez y Mis Manos, el talentoso cantautor y productor entrega De Adentro Pa Afuera, su tercer álbum de estudio y el más personal de su catálogo, el cual plasma e inmortaliza un momento de sentimientos que se despertaron en su interior con la llegada de su primogénita, Índigo.



Tal y como él lo describe, #DAPA “es una bitácora de las cosas valiosas que están dentro de mí y salen para afuera para compartirlo”, y busca celebrar un nuevo capítulo en su historia y explorar todos los rincones de esa diversidad interna que posee y comparte genuinamente con La Tribu.



“Me gustaría que los oyentes se lleven de este álbum puertas hacia nuevas habitaciones de las personas que son y a su sensibilidad. Hay veces que no estamos seguros de estar capacitados para ciertas emociones y solo necesitamos una llave que abra la puerta a ese nuevo sentir. A veces esas llaves son canciones y me gusta pensar que las mías puedan acompañar a La Tribu a esos nuevos lugares,” expresó Camilo.



Bajo la producción de Camilo y Édgar Barrera, este álbum incluye once temas compuestos por ambos junto a otros grandes compositores y productores, e incluye estelares colaboraciones con artistas internacionales profundamente admirados por Camilo como son Alejandro Sanz, Camila Cabello, Evaluna Montaner, Grupo Firme, Myke Towers y Nicki Nicole.