Camilú se encuentra viviendo un año muy importante en su carrera, abriéndose camino con su inigualable voz, talento y composición, y deslumbrando con su segundo álbum lleno de profundas canciones que muestran crudamente cómo esta joven artista explora y siente la música.

Viene de realizar varias presentaciones junto a artistas que admira, estuvo presente en la Ciudad de Buenos Aires junto a Los Nocheros, y cantó como invitada por Ismael Serrano en Palermo. También fue la encargada del opening show de los pasados 3 conciertos de la mítica banda Los Ángeles Azules, dando cuenta del gran respeto y reconocimiento que tiene por parte de otros grandes artistas.

Ahora la espera una gira por diferentes locaciones de México acompañando a Ruggero en su World Tour!

“Es la primera vez que salgo de gira con mis canciones. Como parte de un camino que vengo construyendo hace años, me siento muy emocionada de por fin poder salir a cantarles y contarles las historias qué hay detrás de lo que escribo. La música siempre me movilizó mucho internamente, abrirme a compartir todas esas emociones sobre un escenario me inspira y me ilusiona un montón. Tengo muchas ganas de conocerlos, porque son tan parte como yo, de este nuevo paso que doy junto a mi música", Camilú.

El pasado sábado 22 CABA fue testigo de un recital colmado de emociones, muy significativo en la vida de Camilú, no sólo porque cada escenario que pisa es trascendental y merece respeto y agradecimiento, sino porque esta fecha era el momento de presentar en vivo ante su gente las canciones nuevas de su reciente material.

La velada comenzó con los acordes de “De a poquito” y el aplauso de bienvenida cálido y cercano del público fue creciendo con cada canción. “Obsesión”, “Para el amor”, “Infinito”, “No vuelvas” y “No me frenes”, fueron algunas de las canciones que la gente pudo disfrutar con la voz inmensa de Camilú, que transitó por la ternura y la dulzura más extrema, y también por una energía rockera y desgarradora. En la guitarra, en el piano, hasta sentada en el piso como una niña feliz que sabe que está en el lugar que más desea, con una banda potente que la acompañó de manera magistral.

No faltaron todos los temas de su nuevo álbum, y un repaso por esas canciones tan queridas de sus comienzos como “No nos queda”, “La verdad”, “Querernos”, “Modo avión” entre otras.

Y una gran sorpresa que daría el broche a un show único: la presencia de Ruggero interpretando junto a Camilú el tema “Alguien más”, despertando una ovación general en uno de los momentos más bellos de la noche.

Para el final quedarían sin dudas los temas más esperados, esos que se pegan en el alma y se siguen cantando hasta el infinito: “Otra piel”, “La luna y la miel” y “Sirena”.