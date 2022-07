Coldplay acaba de estrenar el video de Biutyful, el brillante tema de su último álbum Music Of The Spheres.

El video incluye un elenco diverso de títeres creados por la compañía Creature Shop de Jim Henson y sigue la suerte de una banda de alienígenas llamada The Weirdos, a medida que se transforman de bandidos no humanos en la banda más popular del planeta (concebido por Bruce Cakemix). La cantante principal de The Weirdos, Angel Moon, ha sido un frecuente intérprete en la gira mundial actual de Coldplay, cantando Biutyful ante más de un millón de personas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante los últimos cuatro meses. El video contó con la dirección de Mat Whitecross, quien previamente dirigió una serie de videos clásicos de Coldplay, como Paradise, A Sky Full Of Stars y Adventure Of A Lifetime.

COMIENZO DE LA GIRA EUROPEA Y ANUNCIO DE SU STREAM GRATUITO DEL AUDIO DEL SHOW EN PARIS DEL 17 DE JULIO La semana pasada, Coldplay comenzó en Frankfurt el tramo europeo de su gira mundial en estadios.



El domingo 17 de julio, se podrá reproducir en vivo y en forma gratuita el audio del segundo de los cuatro shows de Coldplay en el Stade de París, a través de la aplicación oficial de Music Of The Spheres World Tour, que puede descargarse gratuitamente en coldplay.com/app. La aplicación, desarrollada por SAP, incluye información sobre la gira, imágenes y videos exclusivos, juegos, filtros AR, noticias y una calculadora de emisión de carbono para impulsar los viajes con conciencia planetaria. La lista completa de los shows de Music Of The Spheres World Tour está disponible en coldplay.com/tour. La gira está apoyada por una cantidad de iniciativas de sustentabilidad que puede encontrarse en coldplay.com/sustainability.