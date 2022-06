Coldplay anunció que el 8 de noviembre será su último show en la Argentina, coronándose como la banda que más veces tocó en una misma gira en el país con su décimo show, superando los 9 de Roger Waters.

Coldplay ya venía con 9 shows agotados para los meses de octubre y noviembre, con mas de 550 mil entradas vendidas en pocas horas. El anuncio de su llegada lo realizó en diciembre del 2021, en marco de su gira "Music of the Spheres", que incluye hits como "My Universe" en featuring con BTS.

La gira se basará en tres pilares fundamentales: