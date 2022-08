En el marco del Music of the Spheres Wolrd Tour, Coldplay brindó varios shows en el Estadio de Wembley de Londres. En su más reciente presentación la banda británica se juntó con Jacob Collier -músico multiinstrumentista- y Natialie Imbruglia, donde le rindieron homejane a Olivia Newton-John, tocando el tema "Summer Nights", de la pelicula Grease.

En dicho tema, Chris Martin tomó partido cantando la parte del personaje que protagonizó John Travolta, Danny Zuko, a dúo con Jacob Collier, quien lo acompañó con los coros; mientras que Imbruglia fue Sandy Olsson, recordado personaje de Newton-John.

No obstante, también tocaron el single "Torn" perteneciente a la cantante Imbruglia, lanzada en 1997 del álbum Left of the Middle, uno de sus grandes hits. Allí la acompañó la banda completa, junto a Jacob en el piano, y la gente del estadio que estuvo al unísono durante todo el tema.

Cabe recordar que Coldplay se presentará en el Estadio del Club Atlético River Plate el 25, 26, 28 y 29 de octubre; y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, lo que serán 10 shows con entradas agotadas, siendo el récord histórico de presentaciones de una banda en nuestro país.