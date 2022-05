"Poder compartir esto no se da todos los días, donde practicamente no importa quién es el cantante o el artista, quien es el invitado o quien genera; en este caso la cancion está tan empatada de energia que decidimos hacer esto y estamos felices", arrancó diciendo el grupo Destino San Javier, ante la presentación de su tema con Axel.

Yendo para el lado del videoclip a presentar, comentaron que se realizó en el "Pasaje Dardo Rocha" de La Plata, donde los músicos coinciden que va acorde con el mensaje y la energía de la canción: "Un lugar clásico que transmite profundidad, que es épico y esta balada tan clásica pero moderna a la vez, merecía un contexto para filmar un video como este", agregó Axel.

"Fue una canción que, desde el primer momento, decíamos que era para Axel, porque es muy de novela, muy romántica, como nos tiene acostumbrados; entonces, así como pasó con Los Tekis, lo mismo nos pasó con él", comentó Bruno Ragone, y siguió: "Le mandamos dos o tres canciones y él eligió esa y estabamos muy contentos porque le extraemos todo lo que él tiene para darnos y genera una canción tan linda, con tanta linda energía que la hace una canción única".

"Como decía, ellos me mandaron varias canciones y será por algo en particular, como el piano presente o el estilo de canción por ahí me conectaba con la parte mas clásica mía; lo que me gustó mucho de la grabación es que a pesar de, lo difícil que era grabar en pandemia, yo quería que cuando se lo haga, que estemos todos juntos para poder sugerirnos cosas, que todos vamos aprendiendo de todos y nos retroalimentamos, proponer cosas para la canción pero estando alineados", añadió el oriundo de Rafael Calzada.

A su vez, Destino San Javier negó que estén pensando en realizar un álbum nuevo, pero si en hacer canciones, aunque están dejando que las nuevas canciones que fueron sacando, tengan su descenlace, y que ese tiempo que necesitan se la van dando con los shows.

También contaron que se van fijando qué es lo que genera en el público los sencillos que van realizando, donde a veces no tienen los resultados esperados, pero que disfrutan de ese proceso.

