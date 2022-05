Drefquila habló sobre su nuevo clip y dijo: "Tiene que ver mucho con el romantiqueo, la sensualidad, siento que tiene una dualidad perfecta entre la sensualidad y lo tierno". A su vez recalcó que la gente lo recibió de gran manera: "Me dicen se te nota más fresco, más nuevo, entonces ese es siempre el objetivo" .

A su vez contó que no le gusta que lo encasillen en un género, porque él se considera un artista: "Aparte de la música a mi me gusta dibujar, ilustrar, hacer ropa; incluso hacer un cenicero de arcilla para mi es arte, entonces encasillarme va a hacer limitarme mucho y que me definan como artista, hace desplazarme por muchos mundos diferentes".

Yendo al video, Drefquila comentó que ya es el tercer o cuarto video que se mete en la producción del mismo y que aprende mucho de los directores con quien le toca trabajar, y destacó que "crear arte es parte de cómo lo muestra también" .

"Siempre trabajo con gente que tenga afinidad, que sean increíblemente buenos, pero que también sean buenas personas y que también tengamos ese 'feedback' rápido para hacerlo, porque no me sirve tanto tener a alguien increíble que no me caiga bien, porque no va a fluir nada; entonces tengo la dicha de trabajar con gente que me cae increíble y eso hace que también todo fluya mas rápido", agregó a lo anteriormente dicho.

Si bien dice en una de sus canciones que "La huella letal se la dejó un labial", el artista no se considera un romántico tradicional, aunque se definió: "Soy una persona a la que le gusta mucho querer, todo lo que tiene que ver con el amor, es una buena gasolina para el corazón". "Siempre mis canciones son mitad y mitad o a veces son 100 por ciento que pasó real; a veces hay canciones en las que no pasó absolutamente nada, otras que una sola rima y otras en su totalidad; la verdad es que siempre estoy mirando hacia adentro, pero también hay que mirar hacia afuera, inspirarme en otras cosas e historias", añadió con respecto a si la frase fue real.

"Huella Letal" no forma parte de su último disco, pero remarcó que es el comienzo de algo nuevo: "Voy a estar proponiendo y sacando mucha música, muchos feat con artistas chilenos con los que no hemos hecho todavía música y sorprender con cada single, porque este año no me propuse sacar un nuevo álbum por primera vez y entonces me dio la posibilidad de moverme con más libertad, porque sin un álbum me va a permitir mostrar lo versatil que soy".