En su paso por CM El Canal de la Música , la artista italiana se mostró contenta y sorprendida, porque que no se esperaba que le fuera tan bien con su último álbum. A su vez, Faro se encuentra grabando contenido con las canciones del disco y se mostró entusiasmada por empezar a cantar frente a la gente, mirarlos a los ojos, junto con sus reacciones, algo que le parece "lo más lindo del mundo”.

En referencia a la donación de un desfibrilador y lo recaudado por su canción benéfica “Fuera de Juego”, la cantante comentó: “Fue hermoso estar con los niños de 4, 5 años, que no tienen padres, una familia, ver que les estás donando algo, regalando vida, ayudarles a sobrevivir es hermoso”. “Estamos tratando de ayudar también en una casa de Latinoamérica, y hay muchos planes, esta canción no va a parar hasta no ayudar a muchas más personas”, finalizó.

La acción benéfica de la cantautora fue en memoria del periodista deportivo Emiliano Di Nardo fallecido prematuramente a causa de un accidente. Cabe destacar que el dinero recaudado del mismo también servirá para apoyar a los niños de la casa hogar en Roma y de su sucursal en América Latina.

“Hay que agradecer, estar feliz con lo que tenés, porque la verdad tenemos mucho y no nos damos cuenta; podemos vivir una vida hermosa y no es cuestión de tener dinero, hacer el viaje más lindo, lo importante es que tenemos personas alrededor, podemos compartir cosas, vivir experiencias, crecer, eso es lo más importante”, cerró la cantante hablando del significado de su sencillo.