Demás está decir que Depeche Mode es una de las bandas míticas de la música del género New Wave, Rock pop, electrónica, synth pop y MORE. En su cuenta de Instagram publicó una foto con la fecha "4.10.22"; aunque no se conocieron más detalles, el cantante Dave Gahan y Martin Hore, fueron fotografiados en el estudio, realizando trabajos para nuevos lanzamientos musicales.

El mes pasado, también habían subido una imágen en la cual se los veía haciendo labores en la música con el siguiente texto, post fallecimiento a los 60 años, de su gran compañero de todos los años como banda, Andy Fletcher: "Encontrar estabilidad en lo que conocemos y amamos, y enfocarnos en lo que le da significado y propósito a la vida".

Depeche Mode nos mostró en sus redes que regresó al estudio de grabación

Luego de que Andy Fletcher muriera en el mes de mayo, la incertidumbre de si la banda pudiera volver a los escenarios, rondaba en todo el mundo de la música. Eso fue hasta este lunes, cuando publicaron una imágen que generó gran expectativa, donde se los ve a Dave Gahan y Martin Gore reunidos en un estudio de grabación.

La descripción de la foto dice lo siguiente: "Buscando estabilidad en lo que conocemos y amamos, y enfocados en lo que le da significado y propósito a la vida".

En junio, un mes después de la partida de Fletcher, la banda ya había publicado y anoticiado el cómo estaban, diciendo: "Queríamos tomarnos un momento y reconocer todo el amor que vimos de todos ustedes que tienen por Andy. Es increible ver todas sus fotos, leer sus palabras y ver cuánto significaba Andy para ustedes".

Y siguieron: "Como pueden imaginar, han sido unas semanas extrañas, tristes y desorientadas para nosotros acá, pero vimos y sentimos todo su apoyo, y sabemos que la familia de Andy también lo ha hecho".