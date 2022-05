En su presentación del nuevo álbum de "Emergencias Locas", se puede ver la gran influencia de la serie "Breaking Bad", tanto en la tapa con el formato de la cara del personaje principal, "Walter White", e incluso en sus canciones, donde ya le dedicaron varias; el disco pasado la canción se llamó "Que no se corte", que también llevó un videoclip, y en el actual el track n°11, lo nombraron "Say my name".

"Laburamos mucho para este disco, nos agarró en plena cuarentena, por suerte lo pudimos terminar; este disco es un poco mas rockero que el anterior y tiene influencias de (Andrés) Calamaro", comentó el cantante. "La verdad que hacer un formato físico, aunque hoy cueste venderlo, nos da nuestra satisfacción", agregó.A su vez, aseguran que no hay solamente rock en este nuevo material, sino que hay canciones al estilo country y baladas.

No hay que dejar pasar la anécdota que contaron, donde especifíca que el nombre "Do Neurona", perteneció a la banda "Intoxicados", antes de que se llamara de tal forma: "El nombre nos lo cedió el 'Pity', ellos tenían dos nombres 'Intoxicados' o 'Do Neurona', cuando se decidieron por el primero, yo había tocado con ellos una fecha y él me dijo 'te regalo Do Neurona, andá y registralo que yo nunca lo hice, y es tuyo'".

El 9 de junio Do Neurona se va a estar presentando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con bandas invitadas y presentando muchas de las nuevas canciones del nuevo disco.

