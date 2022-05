Al álbum original multiplatino de 14 canciones, lanzado en octubre del año pasado, se le suman nueve temas adicionales, cuatro de los cuales son nuevos: ‘I Will Remember You’ / ‘Welcome To The World’ / ‘One Life’ / ‘Penguins’ y los últimos dos están incluidos en la película Yesterday, en donde Ed actuó.

Además de los temas nuevos, el listado incluye las canciones ya lanzadas ‘Afterglow’, ‘The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift)’, ‘2step (feat. Lil Baby)’, ‘Bad Habits (feat. Bring Me The Horizon)’ (en la versión de los BRIT Awards de este año) y el éxito reciente que ascendió al Top 2 de Reino Unido, ‘Peru’ con Fireboy DML.



Acerca de la versión extendida del álbum, Ed Sheeran comenta: “Acabo de lanzar la Tour Edition de "=" en el día de hoy. 9 temas adicionales, incluyendo 2 nuevos y 2 que habrán escuchado en la película “Yesterday”. Espero que les gusten estas canciones tanto como a mí”.

El pasado lunes, Ed Sheeran sorprendió a todos con un nuevo remix de "2step". En esta ocasión, el británico sumó al español Quevedo, siendo la primera colaboración con un músico español.



Este feat ha sorprendido a todo el mundo ya que nadie se esperaba otra colaboración en ‘2Step’, un tema que cuenta con más de 12 remixes. El británico en este caso se ha unido a Quevedo, músico de origen español urbano, quien se encargo de darle un nuevo estilo al single y acercarlo al trap pero manteniendo la esencia original del hit.

Listado de temas de ‘=’ (Tour Edition):



1 Tides

2 Shivers

3 First Times

4 Bad Habits

5 Overpass Graffiti

6 The Joker And The Queen

7 Leave Your Life

8 Collide

9 2step

10 Stop The Rain

11 Love In Slow Motion

12 Visiting Hours

13 Sandman

14 Be Right Now

15 Afterglow

16 One Life (Written by: Ed Sheeran, Steve Mac and Johnny McDaid. Produced by: Ed Sheeran and Steve Mac)

17 Penguins (Written by: Ed Sheeran and Johnny McDaid. Produced by: Ed Sheeran and Johnny McDaid)

18 I Will Remember You (Written by: Ed Sheeran. Produced by: Ed Sheeran and Joe Rubel)

19 Welcome To The World (Written by: Ed Sheeran. Produced by: Ed Sheeran and Joe Rubel)

20 The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift)

21 2step (feat. Lil Baby)

22 Bad Habits (feat. Bring Me The Horizon)

23 Peru (with Fireboy DML)

24 2step (feat. Quevedo)