Pol Walls (bajo y coros), Brian Tolenti (cantante y guitarras), y Gabriel Muscio (batería y percusión), integrantes de la banda tributo a Soda Stereo llamada El Cuarto Soda se hicieron presentes en CM Rock, entrevistados por Carucha Podestá, en una nota donde comentaron de entrada, respondiendo a la pregunta sobre "quién era el cuarto soda", dejando en claro que la gente siempre lo fue.

Sus inicios

La génesis de esto fue hace 7 años atrás de la mano de Miguel Dara, quien fue el stageman de Soda y de Gustavo Cerati; él fue quien le propuso hacer un tributo de la banda a Mussio, pero por sus compromisos con Abel Pintos no pudieron seguir y allí fue donde aparecieron Paul y Brian, donde destacaron: "A veces en la música es una cuestión más mágica de encontrar la persona indicada en el momento justo, encerrarnos en una sala y ver qué sucede y sucedió", comentó Mussio.

También son conscientes que la banda es un homenaje porque la original ya no está y, además, agregan que la gente que los va a ver, no están pensando el "si son Soda o no", sino que van a ver a dicha representación. Tienen una conexión muy buena con la gente y añadieron que siempre bajan y hablan con ellos "de fan a fan", porque "lo bueno es hacerlo con respeto y que se note que lo hacemos con pasión y amor, porque realmente nos gusta Soda Stereo", dijo Tolenti.

Vigencia de Soda Stereo

"Si recordamos un poquito, cuando Soda se despide en el '97, pasan 10 años y llena 6 River, eso te da la pauta de la importancia de la obra de Gustavo (Cerati); hace poco escuché un comentario sobre que hubo un concepto de que Soda era vintage y, para nada, es una banda contemporánea, que sigue sonando en todos lados y por ende el público que también es el nuestro, va desde los 10 hasta los 70 años, y es algo real, porque viene el abuelo con el hijo y los nietos, entonces esa es la trascendencia real de una obra cuando está tan bien hecha", reflexionó Mussio a la hora de hablar sobre lo actual que es la música que realizaron.

Cómo realizan la interpretación

La banda quiere dejar en claro que no quieren copiar a los integrantes originales, sino que lo llevan a interpretar a los mismos: "Quizas al ver tantos videos, porque vemos y vimos tantos videos, se te empiezan a pegar movimientos, frases o de llegar a la 'enfermedad' de decir 'ese arreglo tiene que estar, la gente lo conoce', se te empiezan a mimetizar, tanto que decis 'che, ¿no sentís que son tus temas?' porque los disfrutas tanto que cuando la gente te ve te dicen 'che vos te pones en frente al espejo y copias movimientos' y yo les digo que no porque la idea no es imitar, sino homenajear'", contó Rendi.

En cuanto a la lista de temas creen que son la única que realiza los discos enteros, para "no aburrirse ellos", y ahí entra el tema que es un hit y otro que es más raro de escuchar. También destacan la dificultar de tocarlos, debido a que cada disco no se parece al otro y ellos intenta representar cada single como suena en las grabaciones, con la equipación correspondiente.

Hablando del cambio de vestuario, anticiparon que van a realizar tres temáticas para el show que van a estar realizando en noviembre, para hacer una propuesta totalmente diferente. También ocurre con los instrumentos, por ejemplo van a utilizar batería electrónica y acústica, tres vestuarios diferentes, para hacer el recorrido y cerrar el año de tal forma.