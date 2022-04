Como todos ya saben, el músico arrancó en el género del rock, luego se fue moviendo al blues y hoy está incursionando el folk: "Siempre fui un tipo amante de la música, y me gustaba investigarla; quizas esto tenga que ver con León (Giego), porque yo empecé tocando la armónica y la guitarra por él, esto me llevó a tocar con diferentes artistas como Alejandro Lerner", comentó y agregó: "Todas son etapas en la vida que sirven para crecer, llegó un momento que tenía la necesidad de largarme como solista y desde el 2012 estoy recorriendo la Argentina, aunque siempre está ligado la musica Folk, con el rock, siempre partiendo desde el Folclore".

Ya tiene en su haber 8 discos en su carrera, y éste que nos viene a presentar es en modalidad full, algo que suena a rareza en estos tiempos, debido a la inmediatez con se maneja la industria musical donde se va rigiendo por canciones de a una: "Creo que es una moda de la industria, de acostumbrar a la gente a escuchar un tema y esperar dos temas para el otro; no sé si es una estrategia comercial o económica, pero yo si yo escucho que un artista que me gusta saca un tema, me quedo con ganas de escuchar nueve más".

"Este disco se empezó a realizar hace dos años, luego se frenó por la pandemia, y retomamos en el 2021 con 11 canciones buenísimas para mi gusto con artistas invitados increíbles como Aire, Abel Pintos, Lucio Rojas, a lo que dije '¿por qué vamos a sacar una sola canción?' (...)La respuesta de la gente que está escuchando este disco es muy positiva, y eso me pone contento", continuó el artista.

Más allá de ser un artista que tuvo la suerte de tocar con grandes personajes de la escena musical, Rodríguez tiene una buena relación con Abel Pintos y comentó que lo considera un artista joven pero con mucha experiencia, debido a que arrancó desde muy chico; por eso, destacando que es un artista que se compromete con todo y de lleno, algo que le fue muy gratificante que quiera compartirla con él y consideró que fue un momento muy lindo.

Fabricio Rodriguez se va a estar presentando en el Teatro Ópera el 13 de mayo y contó: "Es una manera de celebrar y disfrutar un concierto, en un lugar maravilloso, como lo es el Teatro Ópera"