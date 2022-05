"Es inevitable que, con el tiempo, si llegas a un tercer disco, hay sí o sí un compromiso importante con lo que haces porque si no te diste por vencido hace mucho", comenzó diciendo la cantante a la hora de mencionar como bisagra a un tercer álbum. "También una maduración, una profundización un poco más en tu identidad, en lo que querés decir, cómo decirlo, asi que por eso creo que también es bisagra, a pesar de que cada disco te aporta algo como artista, este es un paso mas firme", continuó.

Siguiendo con el tema, Andrada comentó que Estados Unidos fue el país que la acobijó en el género musical en el que se desempeña, donde arrancó una gira convocando a músicos locales de cada lugar a donde iba; allí fue generando lazos y cerró un proyecto con una discográfica de California.

Acá destacó que es la única artista que canta en español, aunque a ella no le pareció un problema: "El tema del idioma creo que es muy personal: si te identificas cantando en inglés bien por vos; y si te identificás con cantar en español también; hoy en día se usa mucho mezclar, porque la música latina está en un momento internacional, obviamente que ciertos géneros pero está en ese plano, yo todavía no me sentí en eso de aferrarme al inglés porque hago música que viene de allá, al contrario, me copa seguir experimentarlo en hacerlo en mi idioma".

Yendo para el videoclip del nuevo single, la artista comentó que eligió esa calle de Colegiales porque es su barrio y siempre camina paseando a sus perros y se dijo a si misma: "Esta calle es muy cinematográfica". "Laburé con gente que la rompió en entender algo super simple pero conciso, asi que estoy muy contenta con Leandro Sanchez y Renata, un grupo de gente increíble", contó y siguió: "La grabamos super en pandemia, porque fue en la mitad del 2020 y lo que quedó a principios del 2021, y tiene que ver con bastantes sensaciones y emociones que me generaron esos primeros meses de encierro, sobre todo de algunas reacciones de personas que suelen tener de forma muy violenta en ciertas restricciones de la vida".